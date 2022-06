IperTosano, arriva la grande novità che tutti attendevano: centro commerciale preso d’assalto

Per i clienti sono previsti sconti del 10% su tutta la spesa fino al 19 giugno, un’offerta da non lasciarsi scappare per nulla al mondo.

La novità arriva da Predamano, comune italiano di 3.528 abitanti della provincia di Udine in Friuli-Venezia Giulia dove il prossimo 9 giugno ci sarà un’inaugurazione super attesa.

Protagonista dell’iniziativa il Gruppo Tosano, azienda veronese a sua volta associato al Gruppo VéGé, e nato nel 1970 come supermercato a conduzione familiare e oggi diffuso a macchia d’olio nel Triveneto, più precisamente nelle province di Verona, Vicenza, Brescia, Venezia, Mantova, Treviso, Ferrara e Padova.

Con i suoi 17 ipermercati, tutti a gestione diretta, ed i suoi 3.500 dipendenti, Tosano rappresenta uno dei maggiori esponenti del settore sul territorio con una grande rete capillare e milioni di persone servite ogni giorno.

A breve come dicevamo ci sarà una nuova avventura commerciale per il Gruppo, vediamo di cosa si tratta.

Riapre il supermercato del centro commerciale di Pradamano: addio a Bennet

ll nuovo ipermercato del centro commerciale di Pradamano si chiamerà IperTosano e prenderà il posto di Bennet che doveva occupare l’area nel progetto iniziale di riqualificazione dell’area.

Nuovo marchio quindi ma che fa però parte dello stesso gruppo VéGé, pertanto probabilmente è stata solo una scelta commerciale, visto che nello store Tosano, come spiega Udine Today, “saranno proposte 45mila referenze, alta qualità a prezzi concorrenziali e ampia scelta di confezioni, sia in formato famiglia sia in grandi formati per il catering”.

Una grande occasione per i residenti dell’aerea e non solo che così potranno avere a disposizione offerte del giorno, prodotti sempre freschi e con prezzi ottimi per rapporto qualità-prezzo. L’apertura giovedì 9 giungo e uno sconto benvenuto del 10% su tutta la spesa fino al 19 del mese corrente.

Un’altra novità invece riguarda le assunzioni per la prossima apertura: 104 lavoratori del negozio continueranno a lavorare per la nuova proprietà come stabilito dagli accordi preliminari, ma ci saranno anche nuove assunzioni di addetti alla vendita, al magazzino, alla cucina e forno, alla macelleria e pescheria.

Sul sito web www.supertosano.com alla sezione “Lavora con Noi” si possono trovare tutte le offerte di lavoro, sia in modalità full time che part time ricercate nei vari reparti dello store.