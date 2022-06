Johnny Dorelli, la confessione dell’ex spiazza gli italiani: “Un tempo era un altro…”

Il nome di Johnny Dorelli torna alla ribalta dopo tanto tempo. A rompere il silenzio è l’ex moglie: tutto ciò che non sapevamo ancora di lui.

Attore e compositore teatrale, Johnny Dorelli ha per tanto tempo tenuto alto il valore dello spettacolo nazionale in campo internazionale.

L’artista nel novero della sua carriera ha messo a segno diverse esperienze che lo hanno portato a diventare un personaggio a tutto tondo. Dal cinema alla musica, passando per i palcoscenici teatrali, Johnny ha lasciato tutti a bocca aperta per le doti di recitazione palesate.

Il noto attore, come se non bastasse ha fatto la voce grossa con il tempo, facendo parlare di se anche in amore. A tal proposito è intervenuta a gamba tesa, dopo tanti anni a questa parte, l’ex moglie, Gloria Guida.

L’ex attrice ha ‘dipinto’ l’artista, al suo fianco in quei tempi, come un personaggio diverso da come lo vedevano gli occhi degli italiani

Johnny Dorelli, la cocente dichiarazione dell’ex moglie lascia tutti di stucco: le sue parole

A far tornare alla ribalta del gossip il nome di Johnny Dorelli è la sua ex moglie, la celebre attrice, Gloria Guida.

Ospite della trasmissione “Dedicato” condotta da Serena Autieri, l’artista ha speso parole davvero sorprendenti sulla vera identità dell’ex marito, dalla cui coppia è nata la bellissima Guendalina Dorelli.

Oggi, Gloria si dedica a 360 gradi al ruolo di nonna per la sua amata nipotina, Ginevra, la primogenita di sua figlia. A proposito di Guendalina, l’attrice ha fatto un balzo indietro nel passato, parlando di un “padre assente per lavoro”.

Non si tratta della ragione principale a causa della quale si è materializzata la separazione. “Johnny all’inizio era un marito rigoroso e molto esigente“. L’attitudine da ‘padre padrone’ di Dorelli al termine del percorso di crescita della figlia è stato giudicato idoneo per la persona che poi è diventata.

Nel riprendere l’argomento in diretta televisiva, suscitando stupore e meraviglia nei telespettatori da casa e il pubblico in studio, Gloria Guida si ritiene soddisfatta del suo passato e se dovesse tornare indietro non rimpiangerebbe quasi nulla.