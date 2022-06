L’ultimo comunicato di Justin Bieber ha sconvolto tutti i suoi fan. Il cantante ha detto addio al suo pubblico. Ecco cosa è successo

Ha suscitato grande clamore l’ultimo comunicato del cantante Justin Bieber. L’amatissimo artista ha dovuto dire addio al suo pubblico e il motivo ha spiazzato tutti. I fan sono disperati per quanto accaduto e non si rassegnano all’idea di non poter vedere il proprio idolo.

Il canadese Justin Bieber all’età di soli 28 anni, è uno degli artisti più affermati ed amati a livello mondiale. La sua carriera iniziò nell’ormai lontano 2009, quando aveva solo 15 anni. Il suo primo grande successo fu la celebre canzone ‘Baby’, che lo fece conoscere a tutto il mondo. Da lì la sua carriera è decollata.

Nonostante il grandissimo successo, Justin Bieber si è spesso trovato ad affrontare momenti difficili nella sua vita. Lui stesso aveva dichiarato di aver sofferto di disturbi gravi come depressione e ansia. Inoltre qualche anno fa ha dovuto affrontare una malattia piuttosto seria, ovvero la malattia di Lyme, una forma di mononucleosi infettiva.

A distanza di qualche anno tornano i problemi per il giovane cantante e arriva l’annuncio che nessuno sperava di dover sentire.

“Non posso crederci che lo sto scrivendo davvero. Per ordine dei dottori, devo fermarmi. Le prossime date del tour sono annullate. La mia malattia sta peggiorando. Vi voglio bene, mi prendo un periodo di riposo per stare meglio“. Sono state queste le parole che Justin ha scritto e pubblicato tramite i suoi profili social, con cui ha annunciato di doversi prendere un periodo di riposo a causa dei suoi problemi di salute. Di conseguenza le due date imminenti del tour, una in Canada e una negli Stati Uniti, sono state annullate.