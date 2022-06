Un uomo, non ancora identificato, è stato trovato morto stamane nei fossi davanti alla Fortezza Nuova a Livorno. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso.

Livorno, trovato morto nei fossi davanti alla Fortezza Nuova: disposta l’esame autoptico

Intorno alle 7 di questa mattina, giovedì 9 giugno, il cadavere di uomo è stato trovato morto nei fossi davanti alla Fortezza Nuova di Livorno.

Alcuni passanti hanno lanciato l’allarme ed immediatamente sul posto, vicino agli scali delle Cantine, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco ed un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica. I pompieri, riportano i colleghi della redazione de Il Tirreno, hanno avviato le operazioni per il recupero del corpo. Gli operatori sanitari hanno poi constatato il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato di Livorno che hanno subito avviato le indagini per determinare cosa possa essere accaduto e risalire all’identità dell’uomo, sprovvisto dei documenti al momento della tragedia. Dai primi riscontri, stando a quanto appreso dalla redazione de Il Tirreno, il corpo apparterrebbe ad un uomo di circa 40/50 anni probabilmente di nazionalità straniera. Circostanza, però, ancora da accertare cosi come le cause della morte. Non è chiaro, difatti, come l’uomo possa essere finito all’interno dei fossi.

A stabilirlo sarà l’esame autoptico già disposto dall’autorità giudiziaria che verrà eseguito nelle prossime ore sulla salma che, dopo essere stata recuperata, è stata successivamente trasferita presso il cimitero dei Lupi del capoluogo di provincia toscano.