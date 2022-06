“Matrimonio”, lei incinta ammette sui social di amare un altro: “Innamorata a prima vista”. Rapporto di nuovo a rischio

Da ormai un anno e mezzo sono una delle coppie più paparazzate del web dopo aver fatto coming out e aver ammesso di aspettare un figlio.

Li abbiamo amati e a volte non compresi per via del loro rapporto spesso conflittuale che però, ormai 8 mesi fa si è risolto con la notizia che attendevano un figlio insieme, suggello di una ritrovata voglia di costruirsi come famiglia allargata e felice.

Francesca Musci e Andrea Ghiselli sono stati due ex concorrenti del docureality di Discovery e Real Time, partecipanti in due diverse edizioni ma poi ritrovati per comune visione d’intenti e carattere molto simile. Nonostante i diverbi iniziali, l’amore ha trionfato tra di loro e adesso che il piccolo sta per nascere stanno anche pensando di andare a convivere forse nelle Marche dove Andrea lavora.

La famigliola però, pare abbia un nuovo problema che scuote la serenità di coppia. Pochi giorni fa Francesca sui social ha ammesso senza riserve che prova un forte sentimento di amore per un altro, di cui non riesce a fare a meno. La reazione del Ghiselli però ha fatti ridere tutti i fan della coppia.

Francesca Musci e Andrea Ghiselli sull’orlo di una nuova crisi sentimentale? Tutta colpa di un altro

Nessuna rottura tra di loro, anche se la premessa ha fatto titubare molti fan che da sempre hanno tifato per loro e la loro unione. Ricordiamo che Francesca e Andrea ormai dalla fine del programma sono diventati i volti di moltissime promozioni social, Pomelo in primis che proprio la Musci mostra con grande assiduità sui suoi canali.

Pochi giorni fa non ha esitato a raccontare anche con un altro prodotto per cui è stato amore a prima vista (quindi non più solo “Matrimonio a prima vista”).

“Voi l’avete provato??? Come vi siete trovati? Noi INNAMORATI! Veramente!”, esordisce la giovane nel post che la vede accanto ad Andrea mentre testa il nuovo regalo che le è arrivato.

“Cucinare insieme ha tutto un altro sapore! Abbiamo provato @hellofreshitalia se non l’avete ancora fatto entrate nel sito, ci sono tante ricette nuove ogni settimana! Un’idea geniale!!”.

Si tratta in definitiva di una box con all’interno tutto l’occorrente per preparare piatti buoni e sani, ottima idea per chi ha poco tempo o è di corsa come loro due. Quindi non preoccupatevi per la stabilità della coppia, solo un falso allarme!

