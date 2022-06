Michela Quattrociocche non perde occasione di stupire i fan con scatti mozzafiato, avete visto l’ultimo post? Roma può solo accompagnare

Era poco più che ventenne quando per la prima volta l’abbiamo vista protagonista dei film Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare. Oggi è una mamma meravigliosa e un’attrice strepitosa.

Michela Quattrociocche, da tutti conosciuta come Niky, è una tra i vip più seguiti e amati sui social. Di origine romana, non ha mai abbandonato la sua città e proprio con la sua famiglia ha deciso di vivere nella Capitale. Ha da poco ritrovato l’amore dopo essersi separata dal calciatore Alberto Aquilani con il quale ha avuto due figlie.

Michela Quattrociocche, in rosso è divina – FOTO

Molto attiva sui social, Michela Quattrociocche ha un seguito di mezzo milione di follower con i quali condivide molti scatti strepitosi che lasciano tutti a bocca aperta. L’ultimo post ne è un esempio.

L’attrice ha posato lungo una via di Roma con un vestito rosso senza maniche attraverso cui ha messo in risalto il suo décolleté affascinante.

Accessori bianchi, capelli sciolti da una parte e il sorriso hanno reso ancora più bella la star romana che ha scritto sotto al post: “La mia città mi sorprende sempre”.

Tra i commenti non poteva mancare quello della sua migliore amica Laura Chiatti che ha affermato: “La più bella del mondo”, anche altri fan non hanno potuto fare a meno di lasciare messaggi come: “Sei di una bellezza immensa” poi ancora “Meraviglia mia”.

Ancora una volta la Quattrociocche ha fatto centro. Nonostante non si sia fatta più vedere in televisione, sa come interagire con il pubblico italiano che vorrebbe riaverla sul piccolo schermo o al cinema. Per adesso, però, non ci sono dettagli al riguardo e a quanto pare l’attrice ha intrapreso una nuova strada professionale. L’amore per la famiglia è poi al primo posto, il resto può attendere.