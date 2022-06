Uomini e Donne, che fine ha fatto la tronista Roberta Giusti? Nelle foto comparse da poco sui social non la riconoscerete!

È stata proprio Roberta Giusti la prima tronista annunciata da Maria De Filippi al principio della scorsa edizione di “Uomini e Donne”. La giovane romana, assieme ad Andrea Nicole, ha “aperto” la stagione dei corteggiamenti e delle scelte di Canale Cinque, sorprendendo tutti quando è arrivato proprio il suo momento.

Roberta, nonostante moltissimi fan la vedessero bene insieme a Luca Salatino – poi divenuto tronista -, ha scelto di intraprendere una relazione con il toscano Samuele Carniani, con il quale, peraltro, risulta ancora fidanzata.

Su Instagram, l’ex tronista è arrivata a racimolare un seguito di oltre 100mila unità. Gli utenti, che hanno apprezzato fin da subito la Giusti per via della sua semplicità, sono rimasti di sasso di fronte alle ultime pubblicazioni della giovane. Roberta, addirittura, è arrivata a mostrarsi (quasi) senza veli…

Uomini e Donne, che fine ha fatto Roberta Giusti? Le FOTO in cui è (quasi) senza veli!

Roberta Giusti e Samuele Carniani sembrano ogni giorno più uniti ed affiatati. Di recente, la coppia formatasi grazie a “Uomini e Donne” si è concessa un rilassante soggiorno nella splendida città di Gaeta, puntualmente immortalato tramite una serie di scatti.

A colpire i fan, oltre alle foto che ritraggono Roberta e Samuele avvinghiati l’uno all’altra, sono state le immagini in cui l’ex tronista, in maniera davvero inaspettata, si è mostrata (quasi) senza veli. Nella compilation che racchiude i momenti più belli della vacanza, la romana indossa esclusivamente un top e degli slip.

Senza reggiseno, la Giusti non ha mancato di lasciarsi immortalare da diverse angolature, mettendo in mostra il proprio fisico spaziale. La reazione del popolo del web, ovviamente, non poteva farsi attendere a lungo.

Sebbene le critiche non siano mancate, sono stati di gran lunga più numerosi i complimenti arrivati alla fidanzata di Samuele. “Le cose belle si fanno vedere“, “tutta invidia” e ancora “sei una favola“: questi i commenti degli ammiratori di Roberta, rimasti di sasso di fronte alla sua sensualità.

