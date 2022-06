Sara Croce stupisce il web con un altro scatto mozzafiato, la showgirl è un turbine di energia e sensualità: che spettacolo della natura

Influencer e showgirl, da tutti conosciuta per essere una delle bonas di “Avanti un altro”, sguardo angelico e sensuale. Sara Croce ha conquistato milioni di fan con la sua bellezza ed oggi è seguita sui social da un milione di follower.

Determinata, intraprendente e sempre pronta a mettersi in gioco. L’influencer ha tante esperienze alle spalle e molti progetti da realizzare, intanto condivide con i fan scatti mozzafiato che fanno il giro del web.

Sara Croce, le FOTO in bianco e nero dal dettaglio impeccabile

Sara Croce è molto attiva sui social e non perde occasione di pubblicare foto e video di alcuni momenti delle sue giornate, sia del tempo libero sia a lavoro. L’ultimo post non è passato inosservato, come tutti d’altronde, visto che l’influencer si è presentata con un outfit strepitoso.

Ha partecipato ad un evento a Capri dove ha indossato un completo nero: top e pantaloni trasparenti. Fisico mozzafiato, eleganze e sensualità. Cosa volere di più? “Random a casa” ha scritto come didascalia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Raoul Bova, guanto di sfida lanciato al famoso collega. Il verdetto del pubblico è legge

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare like e commenti come: “Sara, mamma mia comme sto, me gira la capa” e poi ancora “Sara, curve molto pericolose”, qualcun altro ha aggiunto: “Io ti propongo come porta bandiera delle donne italiane, hai una bellezza infinita”.

Ancora una volta l’influencer ha fatto colpo ed è riuscita ad attirare l’attenzione dei follower che la supportano e sostengono in ogni situazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Fabrizio Frizzi, l’amico conduttore non si da pace: lui ancora con me

Sara Croce continua la scalata verso il successo e per il momento sembra che tutto stia andando nel verso giusto, è stata ospite fissa di “Maurizio Costanzo Show” ed ora si dedica alle campagne pubblicitarie e shooting fotografici, la nuova stagione televisiva avrà in serbo per lei tanti progetti. Stay tuned.