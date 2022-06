Scossa di forte magnitudo sulla costa del centro Italia, tutti i dettagli

In seguito alla forte scossa di terremoto avvertita in questi minuti nel Centro Italia restano bloccati per il momento alcuni trasporti. Fra queste le principali reti ferroviarie locali.

L’INGV ha registrato il terremoto a non troppa distanza dalla costa marchigiana.

L’epicentro della scossa risulta essere a largo del Mar Adriatico. Più dettagliatamente, secondo il parere degli esperti in diretta, a circa una ventina di chilometri di distanza dalla cittadina di Fermo. E dal comune in provincia di Ascoli Piceno. Di San Benedetto del Tronto. La profondità segnalata risulta essere di circa 22 chilometri.

Nonostante tale scossa sia stata avvertita nettamente in tutta la Regione, per ora non risultato essere stati apportati danni significativi sul territorio. Lo stesso vale per i residenti delle località. Pare che le autorità abbiano indicato la presenza di alcun ferito.

Secondo le prime testimonianze degli abitanti delle zone colpite la paura sarebbe stata ugualmente molta. Le descrizioni sono apparse sui vari social network di riferimento. Il timore è dilagato sin dai primi attimi in cui la scossa ha avuto inizio.

Gli oggetti all’interno delle case non avrebbero smesso di tremare. Inoltre l’INGV ha segnalato una seconda scossa. A pochi minuti dalla prima. Quest’ultima di magnitudo 2.4. La registrazione di un’altra, di simile portata, è avvenuta invece stamani. Anche in Veneto. Sempre in zona costiera.