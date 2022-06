Una donna, di cui si erano perse le tracce da alcune ore, è stata trovata senza vita ieri sera nel fiume Sisto a Terracina, in provincia di Latina.

Si sono concluse ieri sera le ricerche della donna di 73 anni scomparsa in mattinata dopo essere uscita dalla sua abitazione di Terracina, in provincia di Latina. I soccorritori hanno ritrovato il cadavere dell’anziana nel fiume Sisto a pochi metri di distanza dalla sua casa.

Si sta cercando di capire ora come la donna, morta per annegamento, possa essere finita nelle acque del fiume: i primi accertamenti fanno presumere che si sia trattato di un gesto volontario. In passato la 73enne aveva tentato il suicidio.

Terracina, donna scomparsa da alcune ore trovata morta nel fiume: ipotesi gesto volontario

Bruna D’Alessio, la 73enne scomparsa da Terracina, comune in provincia di Latina, è stata trovata morta nelle acque del fiume Sisto.

Le ricerche erano scattate ieri mattina, mercoledì 8 giugno, quando il marito era rientrato a casa non trovandola. L’uomo, che era uscito per pochi minuti per accompagnare a scuola il nipotino, ha subito avvertito la figlia e successivamente le forze dell’ordine. Sono scattate, dunque, le ricerche e vari appelli sul web per ritrovare Bruna. SI era occupata della scomparsa anche la redazione di “Chi l’ha Visto?”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cadavere trovato da alcuni passanti: disposta l’autopsia

Le operazioni, condotte dai vigili del fuoco, sono andate avanti per ore sino in serata quando è stato trovato il corpo ormai senza vita della donna nel fiume Sisto, a pochi metri di distanza dalla sua abitazione. I sanitari hanno constatato il decesso che sarebbe avvenuto per annegamento. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Donna uccisa in strada: trovato morto l’ex marito, accanto un altro cadavere

La Polizia di Terracina ora sta cercando di chiarire i contorni della vicenda. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella del suicidio: la donna, affetta da tempo da gravi problemi psicologici, scrive Il Messaggero, pare che in passato abbia provato a togliersi la vita. L’autorità giudiziaria nelle prossime ore potrebbe stabilire l’autopsia sulla salma.