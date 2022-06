Serena Rossi è una delle attrici più amate della televisione italiana: il suo esordio è avvenuto quando era davvero molto giovane in Un Posto al Sole

Serena Rossi, nel corso degli anni, è riuscita a conquistare i telespettatori italiani e la televisione in generale con la sua bellezza ma anche con il suo talento. Pur essendo piuttosto giovane può vantare già di una carriera brillante. Ma voi sapevate dove è avvenuto il suo esordio? È successo molti anni fa, quando era soltanto una ragazzina.

Serena era davvero molto giovane quando è comparsa per la prima volta sulla terrazza di Palazzo Palladini e non avrebbe mai pensato che da allora sarebbe iniziata una carriera brillante, che l’avrebbe portata sul tetto d’Italia. Infatti, proprio come tante altre sue colleghe che hanno avuto fortuna, lei è diventata una attrice affermata in tutto il nostro Paese.

Serena Rossi: il suo esordio in Un Posto al Sole

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Schiacciato dal muletto che stava guidando: morto un ragazzino di 13 anni

Serena nella soap interpretava Carmen Catalano, una ragazza adorabile con i capelli ricci e un viso d’angelo, ma con un carattere davvero molto particolare. Veniva da una famiglia povera e sognava di fare la cantante, quando il suo cammino si incrociò con quello di Filippo, figlio di un importante imprenditore napoletano. I due si innamorarono follemente l’uno dell’altro e insieme hanno regalato una storia d’amore epica ai telespettatori italiani, che li hanno visti mettersi insieme, sposarsi e poi diventare genitori.

Poi Serena ha deciso di lasciare la soap per provare a fare carriera, nonostante a Palazzo Palladini avesse davvero trovato una famiglia nei suoi anni di permanenza nella soap. Infatti qui ha trovato l’amore e da allora lei e Davide Devenuto, che nella soap interpretava Andrea, stanno ancora insieme e sono anche genitori di uno splendido bambino.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Nuova nascita in casa di Chiara Ferragni: la famiglia si allarga. Dopo la tempesta, arriva la quiete

Dunque, è proprio qui che l’attrice ha mosso i suoi primi passi. Sarà per sempre grata alla famiglia di Un Posto al Sole per la possibilità che le è stata data.