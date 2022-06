Victoria dei Maneskin: a fine concerto proposta super piccante. Via il corpetto e lato A del tutto scoperto. Impossibile non guardare

Sta bene Victoria dei Maneskin. La sexy basista è infatti tornata ad infiammare i social con una proposta da veri numeri uno. Aveva fatto preoccupare un po’ tutti per la sua assenza al Tonight Show di Jimmy Fallon ma poi l’emergenza è rientrata.

La band romana è diventata di casa, ormai, in quella che è una delle principali trasmissioni americane. E così in assenza di Victoria per l’esibizione di “Supermodel”, il nuovo singolo presentato all’Eurovision, il conduttore ha preso il suo posto suonando con il resto della band sul palco.

E così i Maneskin possono inserire nel loro curriculum di primati anche quello di aver suonato insieme a Fallon. Non è la prima volta che il conduttore si esibisce ma di certo non lo fa con tutti.

Victoria dei Maneskin, in topless nel post concerto: la FOTO

E così dopo la “pausa” forzata per la sexy bassista dei Maneskin, il ritorno sui social, è ad alto tasso erotico. Sappiamo che Victoria ama mostrarsi per il suo essere, senza troppi freni inibitori. Ce ne ha dato prova diverse volte con completini in pizzo che hanno fatto ribollire il sangue fino al nudo integrale completamente immersa nei fiori.

E ora? Dopo l’esibizione in Lituania che ha accolto lei ed i suoi colleghi con un ennesimo bagno di folla, ha deciso di regalare una chicca super hot a tutti i suoi fan. Versione animalier per questo nuovo concerto che sta portando lei e gli altri ragazzi romani in giro per il mondo. Pantalone e bikini leopardato per una proposta piccante e aggressive.

E dopo il concerto? Relax in divano e via il corpetto. Victoria resta completamente a dorso nudo. Capelli sciolti che le cadono spalle, seno completamente scoperto e telefono in mano. Con una copre uno dei capezzoli e l’altro che resta del tutto libero viene “addolcito” con l’emoticon di un angioletto.

Occhiolino e lingua di fuori per una proposta che per i fan è un peccato di gola assurdo. Le dita si bloccano e non si va più avanti. Victoria ha di nuovo steso tutti.