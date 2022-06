Belen e Stefano, niente più segreti tra loro: la famiglia si allarga. I dettagli

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno rispolverato finalmente il loro vecchio amore. La novità dell’ultima ora sulla famiglia allargata è la ciliegina sulla torta.

La modella argentina, Belen Rodriguez ha fatto un passo indietro decisivo e finora risultato vincente agli occhi degli amanti del gossip.

La delusione mostrata sul volto della conduttrice sudamericana è ormai soltanto un lontano ricordo. Quei segni di sofferenza sul viso e le lacrime a dirotto versate tra le quattro mura per la delusione ricevuta da Stefano De Martino non hanno più alcun fondamento.

Ora sì che lo possiamo dire forte! La coppia più chiacchierata degli ultimi anni del vasto mondo dello spettacolo è ufficialmente tornata insieme.

Gli scatti ‘rubati’ all’interno dell’appartamento del ballerino di Torre Annunziata rappresentano soltanto l’inizio di una nuova storia d’amore. La speranza dei fan di rivederli insieme, in realtà non era mai sopita.

Belen e Stefano, l’ufficialità del ritorno di fiamma trascina con se una sorprendente novità: la famiglia si allarga!

Dopo aver appurato dunque il ritorno ufficiale della coppia, tra le passeggiate in piena Milano, l’uno accanto all’altra e la versione dei fatti raccontata da De Martino al “Maurizio Costanzo Show”, arriva la notizia che non ti aspetti: la famiglia degli ex innamorati si allarga!

I due volti, tra i più spiccati del vasto mondo dello spettacolo si erano conosciuti durante la vetrina del talent show di “Amici” di Maria De Filippi.

Dopo diversi alti e bassi e una dolorosa separazione che porta la ballerina di Buenos Aires ad innamorarsi di un altro, ovvero Antonino, dal cui legame nasce una bellissima bambina di nome, Luna Marie, gli ultimi scatti della coppia mettono in evidenza l’ampliamento del nucleo familiare già comprensivo del loro primogenito, Santiago.

La testimonianza della cosiddetta “famiglia allargata” dunque arriva proprio dagli ultimi scatti condivisi allo scoperto e senza il timore dei paparazzi alle calcagna.

Nell’ultima serie di foto i due neo innamorati sono stati beccati a scambiarsi dei sorrisi veri e sinceri, con il piccolo Santiago mano nella mano con il papà e Belen a scarrozzare il passeggino di Luna Marie.

Si tratta di una delle prime volte in cui la famiglia si riunisce al completo, sprizzando felicità da tutti i pori e in particolare di quelli di Santiago, sorprendentemente entusiasta nell’apprezzare la presenza della sorellastra.