“Sono in queste condizioni” Chanel Totti, il VIDEO che ha spiazzato il popolo del web: cosa sta succedendo?

Chanel Totti, per la prima volta in assoluto, si mostra senza filtri di fronte ai suoi fan: la reazione del popolo del web è inaspettata

Per la secondogenita di casa Blasi-Totti sembra essere ufficialmente iniziata la “stagione degli amori”. In più di un’occasione, mediante le pubblicazioni apparse su TikTok, la bellissima Chanel ha lasciato intendere che ci fosse qualcuno nel suo cuore.

Una possibilità che non aveva escluso la stessa mamma Ilary, la quale, durante un’intervista, aveva però ammesso di non dar peso alle scaramucce e alle prime frequentazioni dei suoi figli maggiori, Cristian e Chanel.

Dagli ultimi post che la 15enne ha condiviso su Instagram, tuttavia, traspare una situazione completamente diversa, tutt’altro che “ridimensionabile”. Chanel, in una clip che la ritrae assieme ad un’amica, ha chiaramente voluto mandare un messaggio a qualcuno di molto importante per lei. Cosa sta accadendo alla figlia di Ilary e Francesco? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Chanel Totti, il VIDEO che ha spiazzato il popolo del web: cosa sta succedendo?

Una delle recentissime pubblicazioni di Chanel Totti su TikTok ha lasciato i fan della 15enne senza parole. La figlia di Ilary e Francesco, che ha racimolato ben 20mila seguaci all’interno della suddetta piattaforma, sembra voler condividere con loro tutto ciò che le accade, persino i dolori più inconfessabili.

Nella clip che vi abbiamo proposto, Chanel si trova con un’amica che ha deciso di coinvolgere in questo siparietto. Le due giovani intonano alcune strofe del brano “Completamente” dei Thegiornalisti, di cui balza all’occhio la seguente frase: “mi auguro di cuore che non ci incontreremo più“.

Ad aver colpito gli utenti, tra l’altro, è anche la didascalia che accompagna la clip, in cui Chanel ha riportato quanto segue: “ve lo diciamo pure in queste condizioni“. Cosa ha voluto far trapelare la figlia di Totti? E, soprattutto, a chi era rivolto il suo messaggio?

Secondo i followers, entrambe le giovani si stavano riferendo a dei ragazzi che, stando alle parole tratte dalla canzone, potrebbero averle in qualche modo ferite. Chanel, di certo, sta dimostrando un carattere più che determinato e non sembra per niente intenzionata a piangersi addosso.