“Mamma mia la Codegoni”, Sophie lascia intravedere di tutto e di più: impossibile non fissarla lì.. – FOTO

È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del “GF Vip”, che l’ha definitivamente consacrata come una vera e propria star del web. In precedenza, Sophie Codegoni era già balzata alle cronache per via della partecipazione a “Uomini e Donne”, dove ha ricoperto il ruolo di tronista. Tuttavia, è stato proprio grazie al reality di Canale Cinque che la sua popolarità è letteralmente esplosa.

Al “GF Vip”, tra l’altro, la giovane ha avuto la possibilità di conoscere l’uomo della sua vita. Si tratta di Alessandro Basciano, il modello proveniente anche lui dal mondo di “Uomini e Donne” e “Temptation Island”.

La coppia, che starebbe vivendo una vera favola, non manca di pubblicare scatti in cui tutta la loro sintonia traspare in maniera lampante. I followers, tuttavia, sembrano molto più attratti dalle foto che ritraggono la Codegoni in completa solitudine. L’ultimo post, nello specifico, la immortala in una posa che definire sensuale è davvero riduttivo.

Sophie Codegoni lascia intravedere di tutto e di più: impossibile non fissarla in quel punto.. – FOTO

