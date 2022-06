Nello studio di Pomeriggio 5 viene affrontato un tema davvero delicato: è la conduttrice stessa a parlare e a rivelare al pubblico la tremenda verità

Proprio nella puntata di “Pomeriggio 5” in onda ieri, Barbara D’Urso apprendeva una tremenda verità grazie ad un’ospite del suo talk. Valentina Matteucci, ex concorrente de “La Pupa e Il Secchione Show”, ha messo la conduttrice al corrente di una notizia sconvolgente: Francesco Chiofalo ha nuovamente dovuto subire un intervento per via di una massa trovata all’altezza del naso.

Proprio ieri, l’ex concorrente di “Temptation Island” è stato operato presso l’ospedale San Camillo di Roma, al fine di prelevare una porzione di massa da sottoporre ad un esame istologico. Un iter che Chiofalo ha già affrontato in precedenza, avendo già subito, circa quattro anni fa, un intervento per asportare un cancro al cervello.

Sconvolta per via del fatto di non essere al corrente della situazione, Barbara D’Urso ha provveduto a mettersi in contatto con Francesco durante la puntata di oggi, venerdì 10 giugno. Quello che l’ex “pupo” le ha raccontato non ha potuto far altro che lasciarla senza parole.

Dramma a Pomeriggio 5, parla la conduttrice Barbara D’Urso: “era un tumore”

Francesco Chiofalo, intervistato durante la puntata odierna di “Pomeriggio 5”, ha confidato a Barbara D’Urso di essere estremamente preoccupato per via di quanto sta accadendo nella sua vita. L’équipe del San Camillo di Roma, che aveva già operato l’ex “pupo” per un tumore al cervello, starebbe analizzando il campione prelevato dalla massa ritrovata all’altezza del naso.

Chiofalo, che sta percorrendo il medesimo iter che, solamente quattro anni fa, lo aveva condotto faccia a faccia con la dura realtà del cancro, si è detto profondamente abbattuto. “Ci vogliono trenta giorni per avere il risultato dell’istologico” – ha spiegato Francesco ad una costernata Barbara D’Urso – “sono davvero in ansia“.

La padrona di casa, che conosce molto bene i trascorsi dell’ex “pupo”, ha cercato di fargli arrivare tutto il proprio supporto. “So bene che sei preoccupato perché l’altra volta era un tumore, ma cerca di distrarti” gli ha consigliato Barbara, con tono materno e affettuoso.

Chiofalo, che starebbe cercando di tenersi occupato pur di non pensare al responso che lo attende, ha confidato di vivere con grande apprensione questi giorni che lo separano dai risultati dell’esame. La conduttrice, per distrarlo, gli ha posto una domanda concernente la sfera privata a cui l’intervistato non si è potuto sottrarre: “con Drusilla come va?“.

Francesco, che in quell’esatto momento è parso recuperare il sorriso, ha confermato di aver appianato ogni discussione con la fidanzata Drusilla Gucci. “Siamo insieme, lei è di sopra che dorme” ha confermato Chiofalo, non nascondendo quello che, allo stato attuale, sembra essere il suo desiderio più grande. L’ex “pupo”, sorprendendo tutti, ha confidato di voler sposare la sua fidanzata.

“Anche io vorrei tanto crearmi una famiglia“: queste le parole di Francesco, che hanno scatenato una vera e propria ovazione da parte del pubblico. La D’Urso, ovviamente, non si è trattenuta dall’augurargli tutta la felicità possibile: “sono certa che ci riuscirai“.