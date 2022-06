Ha 18 anni ed è già una star dei social, avete visto il cambiamento della figlia di Filiberto e Courau? Incredibile.

Lei è nata tre mesi dopo (il 28 dicembre) le nozze reali avvenute a Roma tra l’ex principe Emanuele Filiberto e l’attrice francese Clotilde Courau. I suoi genitori si incontrarono nel 2001 durante un incontro di scherma avvenuto nel Principato di Monaco, il 25 settembre 2003 il matrimonio.

Nasce anche Luisa tre anni dopo, ma nonostante l’amore per le figlie, la coppia scoppia nel 2013 a seguito di presunti tradimenti da parte di lui che Clotilde non riesce più a sopportare.

La popolarità dei genitori però non è da ostacolo alle giovanissime per spiccare il volo e farsi strada nel mondo dei social, in particolare Vittoria che su Instagram è una vera fashion style con al seguito 69,5mila follower. Se non l’avete mai vista non sapete che cosa vi siete persi, ci pensiamo noi.

La figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau è più bella che mai. Eccola oggi

Capelli lunghissimi biondi, naso aquilino e viso molto magro come quello della madre, da cui ha preso anche gli zigomi ed il portamento regale. Da Emanuele invece ha ereditato gli occhi vispi e attivi, gli stessi che abbiamo più volte visto sul palco di “Ballando con le stelle” su Rai 1.

Vittoria sarebbe la futura Regina d’Italia se fosse ancora in vigore la monarchia. Invece, ironia della sorte, nel 1946 vinse la Repubblica e oggi la 18enne fa la top-model e influencer di moda.

La ragazza è nata a Ginevra, ma viaggia tra Italia e Montecarlo dove vive il padre, e studia a Parigi.

La vediamo nella sua pagina social mentre posa con abiti street style e sfodera occhiali e monili super gettonati tra i ragazzi. Richiestissima dai brand altisonanti per rappresentarli e donare quella vitalità fresca che la contraddistingue, un misto di regalità unita a intraprendenza e vigore giovanile.