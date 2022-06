Tra gli ex famosissimi di Emma Marrone c’è anche lo splendido Marco Bocci: la reazione della cantante nel momento in cui lo ha rivisto dopo tanto tempo

Tra gli ex famosissimi di Emma Marrone c’è anche l’affascinante Marco Bocci. Non solo Stefano De Martino nel passato dell’artista salentina, dunque, ma anche l’attore di origine umbra che, nel 2014, ha sposato la collega Laura Chiatti.

L’incontro tra Emma e Marco avvenne grazie al talent di “Amici”, dove la salentina ricopriva il ruolo di direttrice artistica e Bocci quello di “giudice speciale”. Bastò un unico sguardo, all’epoca, per far scattare la scintilla tra i due.

La relazione, che durò solamente pochi mesi, sembrava aver lasciato parecchi strascichi nel cuore della cantante. Eppure, nel rivedere il suo ex dopo tanto tempo, la Marrone ebbe una reazione che i suoi migliaia di fan non si sarebbero mai aspettati. Ve la ricordate?

Emma rivede l’ex Marco Bocci: la reazione della cantante è davvero clamorosa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Scaldi come un diavolo” Melissa Satta esagera con la scollatura: è infinita – FOTO

La passione che aveva letteralmente travolto Emma e Marco svanì a causa dei rispettivi impegni professionali. I due, che si ritrovavano distanti per la maggior parte del tempo, non riuscirono a far decollare la situazione. Dopo circa un anno dalla rottura, Bocci confermò davanti a tutti il proprio amore per la nuova compagna Laura Chiatti, che decise di sposare.

Ciò nonostante, l’attore ebbe modo di rivedere la Marrone in un’occasione davvero particolare. Si trattò, ovviamente, di una nuova ospitata all’interno dello studio di “Amici” in qualità di “giudice speciale”. Era il 2015, e sotto gli sguardi attenti degli spettatori tra i due successe l’inaspettato.

La Marrone, sorprendentemente, si alzò in piedi al pari di tutti coloro che erano presenti alla registrazione, per applaudire l’attore nel momento del suo ingresso in studio. Un’accoglienza davvero calorosa, quella riservata da Emma, a testimonianza del fatto che non ci fosse alcun tipo di rancore nei confronti dell’ex.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Natalia Titova e Massimiliano Rosolino, annuncio senza precedenti: fan nel delirio

La salentina, tra l’altro, avrebbe anche una splendida amicizia con la moglie di Bocci, l’attrice Laura Chiatti. A quanto sembra, i due ex si lasciarono in ottimi rapporti e non ebbero più nulla da recriminarsi l’un l’altra.