Uno spaventoso incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo. È accaduto la notte scorsa, giovedì 9 e venerdì 10 giugno, a Giugliano in Campania, comune in provincia di Napoli. A perdere la vita Giuseppe Capodanno di soli 21 anni.

Il 21enne, secondo quanto ricostruito, come riportano alcune fonti locali e la redazione Fanpage, aveva trascorso una serata in discoteca con tre amiche, I quattro, conclusa la serata, stavano tornando a casa a bordo di una un’auto, una Fiat 500 condotta proprio dalla vittima. Per cause ancora da stabilire, nei pressi dell’uscita di Casacelle, la vettura si è improvvisamente capovolta terminando la sua corsa contro il guardrail.

Intervenuti sul luogo della tragedia i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Purtroppo, per Capodanno era ormai troppo tardi: i sanitari hanno potuto solo constatarne la morte, che sarebbe sopraggiunta sul colpo. Le amiche, riporta Fanpage, sono rimaste ferite non gravemente e trasportate in ospedale per le cure del caso.

A stabilire cosa abbia provocato il ribaltamento dell’auto su cui si trovava il gruppo di ragazzi saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine che hanno provveduto ai rilievi di legge sul posto.