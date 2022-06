Ilary Blasi in versione sexy e provocante alla sera. Lady Totti in bianco è un vero portento: Instagram si blocca del tutto

Continua l’avventura televisiva di Ilary Blasi con “L’Isola dei Famosi”. Manca ancora pochissimo ed un’ennesima edizione del reality di Canale 5 si chiuderà. Questa volta però potrebbe essere per sempre. Secondo le indiscrezioni circolare, infatti, Pier Silvio Berlusconi ed i suoi non sarebbero interessati a rinnovare l’impegno Mediaset con il format.

“L’Isola” così potrebbe tornare dopo diversi anni in casa Rai? Staremo a vedere, ancora è troppo presto per dirlo. In queste ore però Lady Totti ed il marito sono “travolti” da un nuovo super gossip che cancellerebbe le voci degli scorsi mesi su una loro possibile crisi.

Ilary e Francesco, infatti, secondo una loro fonte vicina starebbero cercando di avere il quarto figlio. Una risposta concreta ai rumors sulla crisi ma anche la possibilità di avverare il sogno del Pupone che non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa.

Sarà davvero così? Quello che è certo è che Ilary è più sexy e provocante che mai. Sui social la visuale è incandescente.

Ilary Blasi: la sera si fa sensuale. Le prove nella FOTO

In cerca di un nuovo figlio, forse, Ilary Blasi super presente sui social si mostra in una versione davvero provocante. La conduttrice Mediaset lascia capire che è in compagnia delle amiche, probabilmente per celebrare l’addio al nubilato di una di loro.

Tra un calice di prosecco e qualche selfie in compagnia, la moglie di Totti tra le stories Instagram, sgancia una chicca super sexy. Scatto allo specchio in vestaglia bianca di seta. Nulla più addosso se non quell’apertura così incandescente che lascia intravedere la gamba. Bastava un attimo per far salire lo spacco ancora più su avvicinandosi alle zone ancora più calde.

Ilary però si contiene ma la curiosità dei suoi fan va a mille. Le dita scorrono sugli schermi ma quando arriva lei tutto si ferma. È la regina della sensualità. E Francesco Totti cosa ne pensa? Per lei solo gli applausi ed i complimenti più belli, per il Pupone tanta invidia.