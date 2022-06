Letizia di Spagna esagera, la scelta clamorosa rompe il protocollo reale

Letizia di Spagna è finita nel mirino per una scelta inaspettata che sta catalizzando i riflettori di tutto il globo. Cosa sta succedendo.

Stupore totale. Letizia di Spagna è finita nel mirino a seguito di una scelta senza precedenti, una decisione con cui ha stravolto le regole reali osando come non mai. Negli ultimi mesi spesso la Ortiz ha catalizzato i riflettori con le sue scelte in fatto di stile, talvolta molto irriverenti.

Dal capo con cui ha scoperto gli addominali, agli abiti aderenti con cui ha messo in risalto il suo fisico muscoloso – stupendo tutti – i 50 anni in arrivo (festeggia il compleanno il prossimo 15 maggio) non si percepiscono affatto.

La sua forma è infatti smagliante, il tempo sembra essersi fermato per lei, e a metterlo in evidenza ci pensano i suoi look sempre unici che sono una fonte d’ispirazione a livello globale.

Dallo stile elegante, ma comunque molto fashion, i suoi abbinamenti sono spesso al centro dell’attenzione in quanto la Regina Consorte osa sempre un po’, malgrado il protocollo reale. Questa volta ha esagerato come non mai, lasciando tutti senza fiato.

Letizia di Spagna osa: la scelta senza precedenti

Letizia di Spagna ha lasciato tutti senza fiato con una scelta senza precedenti: una decisione con cui ha stravolto il protocollo reale.

Tutto è accaduto durante la sua tappa nella città di Cartagena dove ha preso parte alla consegna – presso il molo Juan Sebastian de Elca – della bandiera alla Special Naval Warfare Force. Per affrontare l’impegno al meglio, nonostante le temperature molto alte, ha scelto un abito molto leggero: proprio questa opzione ha lasciato senza fiato.

ll capo di pizzo bianco è infatti trasparente, mettendo in risalto il fisico dell’ex giornalista, stupendo molto per la scelta osé con cui si è superata e ha stravolto il protocollo reale. A differenza della suocera, che ha sempre puntato su look molto sobri, la Ortiz ha esagerato a tal punto da sfoggiare la creazione in pizzo trasparente.

Firmato Sfera, l’abito è smanicato e lungo sino alle caviglie ed è ricoperto da una stoffa in pizzo in alcuni punti trasparente, dando così vita a un modello, sicuramente fresco, molto osé.