Melissa Satta in una serie di primi piani eccezionali, la scollatura a V dell’abito esalta le sue curve e la sua sensualità

La stagione televisiva su Sky Sport si è conclusa per Melissa Satta, che come prevedibile ha raccolto un grande successo di pubblico. Era inevitabile che l’ex velina conquistasse il cuore degli abbonati alla tv satellitare.

La presenza scenica e il grande fascino di Melissa non li scopriamo certo adesso, ma ne siamo ben a conoscenza da diverso tempo. La 36enne showgirl sarda è tra le preferite dagli italiani fin dai trascorsi a Striscia la Notizia. E settimana dopo settimana, ha confermato tutto questo anche tra i corridoi di Sky.

A suon di abiti elegantissimi in diretta, post e storie dal dietro le quinte, Melissa ha mandato in scena tutto il suo campionario. Su Instagram, un trionfo continuo. Diffficile resistere per i suoi oltre quattro milioni e mezzo di follower.

Proprio sul web, Melissa ha già inaugurato la sua lunga estate. Continuando con scatti da capogiro a lasciarci senza parole e annunciandosi come una delle protagoniste assolute delle prossime settimane.

Melissa Satta, il selfie allo specchio alza la temperatura in maniera insostenibile: che lato A

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Elisabetta Gregoraci, panorama indimenticabile nella FOTO. Le aperture mandano ko i deboli di cuore!

L’ultimo poker di scatti è di quelli assolutamente da urlo. L’eleganza di Melissa si esprime indossando un lungo abito bianco con motivo floreale, che esalta tutta la sua silhouette, sinuosa, quasi divina. Ma l’attenzione viene attirata, nei selfie allo specchio, ovviamente dalle sue curve in primo piano.

Uno scollo a V profondissimo, che ci proietta in una visione davvero celestiale. Che non può, naturalmente, lasciare indifferente la community. “Sei bella come un angelo, ma scaldi come un diavolo“, uno dei commenti più significativi, a simboleggiare la sensualità senza limiti di Melissa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Elodie provoca i fan con una tutina attillata, moderna Catwoman con treccine e tacchi a spillo. FOTO bombastica

Numerosissimi gli altri messaggi che ne esaltano la classe e la perfezione assoluta. Uno spettacolo che non annoia mai e che di sicuro ci farà sognare ancora a lungo, questa estate, ma non solo.