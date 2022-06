Mercedesz Henger e la sua reazione di fronte a una affermazione discutibile, cosa sta succedendo sull’Isola

L’avventura di Mercedesz Henger sull’Isola dei Famosi sta proseguendo e la giovane italo-ungherese, a questo punto, potrebbe arrivare fino in fondo. Sbarcata in Honduras come una delle ‘Conquistadoras‘, si è fatta largo, tornando in gioco dopo essere finita su ‘Playa Sgamada‘, e a questo punto inizia a credere nelle sue chances di vittoria.

In questa sua seconda esperienza tra i ‘naufraghi’, Mercedesz sta dimostrando grande carattere. Tra alti e bassi, prosegue anche il suo flirt con Edoardo Tavassi. Dopo l’entusiasmo iniziale e un allontanamento, ora l’attrazione sembra prendere il sopravvento. Con lei molto preoccupata per Edoardo che ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

Intanto, tra un consiglio di Nicolas Vaporidis e l’altro, Mercedesz prova a distrarsi. E in uno degli scatti che arrivano dall’Isola, vediamo le sue risate incontenibili. Ma che cosa è successo?

Mercedesz Henger non trattiene le risate, è più forte di lei: il motivo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Elodie provoca i fan con una tutina attillata, moderna Catwoman con treccine e tacchi a spillo. FOTO bombastica

Si tratta in realtà di uno dei simpatici ‘meme’ studiati dalla pagina Instagram dell’Isola dei Famosi. La frase è la seguente: “Io che dico che da lunedì mi iscrivo in palestra, mentre i miei amici…“, e l’immagine delle risate di sottofondo è eloquente.

Nello scatto, Mercedesz mette in mostra un sorriso più radioso che mai. Al suo fianco, Nick Luciani dei Cugini di Campagna. In questa edizione, in ogni caso, Mercedesz ha raccolto il sostegno di numerosi fan, il suo seguito su Instagram non a caso si è ampliato ed ora è vicinissimo agli 800 mila followers.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Scaldi come un diavolo” Melissa Satta esagera con la scollatura: è infinita – FOTO

Incantati dal suo bikini, come al solito esplosivo – a proposito di palestra, lei sì che ne ha sempre fatta molta, come i suoi ammiratori di lunga data sanno bene – sono in molti a incoraggiarla e a provare a spingerla verso il successo finale. E chissà, magari a un esito felice del flirt con Edoardo.