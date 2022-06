Miriam Leone: per lei sempre bellezza e autenticità in primo piano. Lo scatto è così magnifico che sembra un quadro

È di certo una delle Miss Italia più iconiche e amate degli ultimi tempi. Una bellezza vera e autentica che ha sfruttato quella fascia e quella coroncina per dedicarsi alla sua passione, la recitazione. Ha studiato e fin da subito si è fatta apprezzare per le sue grandi doti. Parliamo ovviamente di Miriam Leone, la Eva Kent della rivisitazione di Diabolik dei Manetti Bros.

Proprio per questo ruolo ha ricevuto la candidatura ai David di Donatello di quest’anno come Migliore attrice non protagonista. Impossibile per lei non prendere parte all’evento, il primo, tra l’altro da moglie, accompagnata proprio dal marito Paolo Carullo.

Il suo stile e le sue scelte sempre ricercate non passano mai in secondo piano. Il seno cinto di rose ha attratto tutti. Come sempre autenticità, classe e niente eccessi di lusso contraddistinguono la Leone e anche la nuova proposta social parla proprio di questo.

Miriam Leone, la bellezza al naturale: la FOTO

Uno scatto quasi rubato è quello che rapisce completamente lo sguardo ed il cuore dei fan di Miriam Leone. Direttamente dalla pagina Instagram di Fendi l’ex Miss Italia si può ammirare in tutta la sua totale bellezza ed eleganza.

Indossando un abito rosa morbido ed un tantino svolazzante del noto marchio di moda, la Leone esprime ancora una volta la sua essenza. Bellezza vera ed autentica, senza filtri, arricchita da scelte di stile che puntano ad accentuare la sua naturalezza.

L’attrice non ama cedere ai ritocchini o ai filtri sui social mostrandosi per quella che è. E proprio così la vediamo in questo scatto di Fendi mentre con la mano fa cenno di spostare il ciuffo dell’acconciatura (una coda bassa con un elegantissimo fermaglio con la F del marchio) che le va davanti agli occhi. Sorride e tutto il mondo social si ferma.

Lo scatto di Mirian è così bello e perfetto che sembra un quadro. Lei che si accetta così com’è non ha bisogno di nient’altro e anche i suoi fan fanno lo stesso.