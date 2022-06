Il Volo, dopo il grande successo all’Arena di Verona arriva l’invito più strabiliante di tutti: la band non riesce ancora a crederci

È ufficialmente partito il nuovo tour de Il Volo, che vedrà la band italiana esibirsi in una serie di date non solo nel Bel Paese, ma anche all’estero. Dal giorno del loro trionfo sul palco dell’Ariston e poi all’Eurovision Song Contest, il trio di tenori ha collezionato solo ed esclusivamente successi.

La data inaugurale all’Arena di Verona, come raccontato dai cantanti stessi mediante uno degli ultimi post, è stata “oltre ogni immaginazione“. L’affetto e il calore degli spettatori hanno raggiunto i tre artisti ed hanno fatto viver loro delle emozioni imparagonabili.

Come se non bastasse, di recente la band ha ricevuto un invito a dir poco strabiliante, che sembrerebbe aver letteralmente entusiasmato gli artisti de Il Volo. I cantanti, come rivelato attraverso le piattaforme social, erano davvero in fibrillazione.

Il Volo, l’invito più strabiliante di tutti è arrivato: la band è in fibrillazione, è tutto assurdo

Dopo l’inaugurazione del tour estivo con la prima data che li ha visti esibirsi sul palcoscenico dell’Arena di Verona, per i tre artisti de Il Volo si è presentata un’occasione davvero unica. Si è trattato, nello specifico, della possibilità di essere intervistati proprio da Drusilla Foer, conduttrice della trasmissione “Drusilla e l’almanacco del giorno dopo“.

Il programma in onda su Rai 2 durante la fascia preserale ricalca perfettamente il celebre format omonimo trasmesso dal 1976 al 1994. La presentatrice, che allo scorso Festival di Sanremo ha letteralmente spopolato, propone quotidianamente una serie di rubriche di argomenti vari.

Proprio durante la puntata del 7 giugno scorso, la Foer ha avuto l’immenso onore di intervistare gli artisti de Il Volo, che non hanno mancato di condividere la notizia sui social. “E’ stato un vero piacere partecipare all’Almanacco del giorno dopo! Grazie Drusilla Foer per averci ospitati“: queste le parole di Piero, Gianluca e Ignazio.

I fan, che hanno ovviamente seguito la trasmissione, non hanno mancato di ricoprire la band di complimenti. “Siete il nostro orgoglio“, “Meravigliosi ragazzi” è quanto si legge sotto al post, a testimonianza della popolarità e del sostegno di cui gode la band.