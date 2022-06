X Factor, proposta di matrimonio: emozione in studio, c’entra Fedez

“X Factor“, sono in corso le audizioni e qualcuno si è già fatto valere: non poteva mancare una proposta di matrimonio

Sono in corso le audizioni di “X Factor” che hanno già lasciato a bocca aperta i giudici e il pubblico. Durante una registrazione si è verificato un episodio inaspettato, sul web non si parla d’altro e qualcuno è ancora incredulo.

Il programma musicale si è trasformato in una trasmissione romantica, dal momento che uno degli spettatori, un certo Simone, si è alzato ed ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna. Francesca Michielin e Fedez, due dei giudici della nuova edizione, sono stati complici della sorpresa.

X Factor, la proposta di matrimonio e la gaffe di Fedez

Sarebbe dovuto rimanere top secret, ma qualcuno non ha perso occasione di postare un video della proposta di matrimonio ad “X Factor” su Tik tok. Nel filmato si notano molti particolari, innanzitutto i giudici Michielin e Fedez pronti a ricevere sul palco Simone per poi accompagnarlo a prendere la fidanzata sugli spalti.

Magnifico ha fatto da cornice alla sorpresa, la canzone è quella che ha fatto conoscere la coppia di artisti che poi si è esibita al “Festival di Sanremo 2021″.

Nel corso della serata, però, Fedez ha fatto una gaffe che non è passato in secondo piano: ha dimenticato alcune parole del brano e il nome del futuro sposo. Nonostante tutto la sorpresa è riuscita e per sdrammatizzare il rapper ha esclamato, rivolgendosi alla diretta interessata: “Ora devi dire se per te è un sì o un no”.

Il pubblico in studio e gli altri giudici si sono emozionati nel vivere un episodio così. Ora siamo tutti curiosi di scoprire chi saranno i concorrenti di “X Factor” che per l’ultima volta andrà in onda su SKY. L’emittente avrebbe confermato tale scelta ed è per questo che sono stati chiamati Fedez e Francesca Michielin come giudici. Lui è stato il primo a lavorare per il programma e lei ha vinto la prima edizione trasmessa da Sky.