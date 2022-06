Charlene di Monaco beccata con un altro uomo: spunta un nome clamoroso

Le voci sulla rottura tra Charlene di Monaco e Alberto continuano ad intensificarsi: la principessa beccata con un altro uomo.

Charlene Wittstock è sicuramente una delle donne più famose al mondo. La nativa di Bulawayo è la principessa consorte del Principato di Monaco dal momento che ha sposato Alberto II di Monaco. Negli ultimi mesi, le notizie sulla sua malattia hanno praticamente spaventato tutti. L’ex nuotatrice è stata in pratica colpita da una potente infezione che ha provocato gravissimi danni al suo corpo. La classe 1978 ha subito infatti diversi interventi chirurgici e ha perso molto peso, ma al momento sembra in netta ripresa.

Come rilanciato da diversi periodici e da alcuni giornali del Gossip, il matrimonio con Alberto sarebbe in crisi. I due sarebbero sull’orlo del divorzio e la rottura pare essere dietro l’angolo. I diretti interessanti, con i media, continuano a smentire ciò: Charlene, intanto, è stata beccata con un altro uomo..

Charlene di Monaco beccata con un altro uomo: è famosissimo!

Il matrimonio di Alberto di Monaco e Charlene è stato sempre chiacchieratissimo: in tanti hanno rilanciato notizie in merito a presunti tradimenti (mai confermati). L’unione non sembra essere così salda, ma anche ultimamente i diretti interessanti hanno smentito rotture e divorzi. Charlene, come rivelato dalla rivista Here Paris, è stata beccata con un altro uomo: si tratta di Patrick Dempsey. L’attore di Grey’s anatomy va spesso a Montecarlo ed è stato pizzicato ultimamente al fianco della principessa.

Dempsey è un appassionato di motori e ovviamente era presente in occasione del Gran Premio di Monaco di Formula 1. In diversi angoli del circuito Patrick era al fianco della Wittstock: entrambi belli, sorridenti e gioiosi. I due, tuttavia, sono grandissimi amici da anni e una presunta relazione sembra inverosimile. L’attore è sposato con la truccatrice Jillian Fink: il loro matrimonio non sembra in crisi.