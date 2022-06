Arriva l’inattesa dichiarazione di Caterina Balivo: la conduttrice tira le somme dal suo posto del cuore e divide la rete. In molti non possono dimenticare.

A pochi giorni di distanza dal suo sentito intervento sulle declinazioni al femminile al “Maurizio Costanzo Show”, riaffermando l’importanza della necessaria rivoluzione avvenuta nel mondo del lavoro negli ultimi anni, Caterina Balivo ripercorre i suoi passi, in diretta da un luogo molto importante per lei, e tira infine le somme con una dichiarazione “da brividi“.

Particolarmente attiva anche sulle questioni che riguardano la salvaguardia ambientale, ad esempio con il suo recente approfondimento condiviso su Twitter soltanto tre giorni fa, e sull’importanza della biodiversità in occasione della “Giornata Mondiale Degli Oceani“, le questioni da trattare aumentano a dismisura.

Oltre che prendere la parola sui diritti delle donne, la conduttrice di origini partenopee ha infine dimostrato di averne proprio per tutti. Per la carismatica ex modella nata sotto il segno dei Pesci, dai suoi indimenticabili esordi negli anni 2000, sarebbe soltanto adesso giunto il momento adatto per cimentarsi in una ricapitolazione mai così dettagliata.

“Come potrei?” Caterina Balivo finisce qui: l’annuncio è da brividi – FOTO

“Si chiude qui“, ammette con serenità su Instagram l’ex concorrente, inviata e poi giudice di “Miss Italia” nei suoi primi anni in televisione. Per la meravigliosa valletta di “Scommettiamo Che…?” la settimana appena conclusasi è stata sicuramente “intensa” e “ricca di emozioni“.

Nell’ultima pubblicazione apparsa nella serata di ieri sul suo profilo, mostrandosi alle spalle di un tramonto e in un elegante abito color rosa antico, il volto storico di “Detto Fatto” ha infine passato in rassegna la fortuna di aver incontrato persone speciali, in “corridoi che conosco a memoria“.

Eppure, al di là dei “tramonti che non finiscono mai di stupire“, la protagonista di “Vieni Da Me” ha voluto porre un importante rebus ai suoi oltre 1,4 milioni di follower.

La conduttrice ha messo alla prova i suoi telespettatori, domandando loro se avessero riconosciuto il luogo in cui lo scatto era stato appena realizzato, e non dimenticando al contempo di strizzare l’occhio ai suoi fan più fedeli.

“I più attenti avranno sicuramente riconosciuto questa scala“, ha poi concluso in didascalia. La standing ovation non si è fatta attendere. “Come potrei?“, tuona un utente. Dimenticare, per loro, sembra davvero impossibile. “Certo la scala degli studi Rai Fabrizio Frizzi”, continuerà un secondo, confessando: “mi ricordo le tue foto prima delle puntate“.