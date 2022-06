Drammatico incidente: auto contro un albero, morto un 19enne

Un drammatico incidente è avvenuto ieri dopo una festa di fine anno scolastico. Un auto è sbandata contro un albero: è morto un 19enne e ci sono stati altri feriti.

Aveva solo 19 anni e aveva appena brindato alla fine dell’anno scolastico. Poi il tragico incidente che gli ha stroncato per sempre la vita.

Tutto è accaduto ieri notte dopo una festa scolastica: in viaggio per rincasare l’auto su cui viaggiava il 19enne si è schiantata contro un albero.

Tutto è accaduto lungo la via di Cattani Cavalcanti a Signa (in provincia di Firenze) sull’auto non è presente solo il ragazzo.

Ieri notte, venerdì 10 giugno, ha perso la vita un 19enne nell’ambito di un incidente: l’auto su cui viaggiava – una Mercedes Classe A – è finita contro un albero.

Su questa non viaggiava solo lui, ma anche due ragazze (di 14 e 15 anni) rimaste gravemente ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili nonché i soccorsi, tentando per un’ora di rianimare il giovane, ma in vano.

Le ragazze sono state invece estratte dall’auto e portate all’Ospedale di Careggi in codice rosso. Anche loro probabilmente erano presenti alla festa di fine anno, trasformatasi in una tragedia.