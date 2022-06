Elisa Isoardi solletica i fan, la camicetta di tulle nero trasparente non nasconde nulla: solo puro piacere – FOTO

La buonanotte data dalla showgirl ai fan è stata davvero ricca di emozione, un carosello di foto che raccontano la sua giornata con le amiche.

Nonostante non le sia stato confermato nulla per l’anno corrente, nessuna conduzione o ruolo come inviata, la vita di Elisa Isoardi è sempre molto attiva, divisa tra progetti privati che spesso cela per sé oppure rivela solo parzialmente, oppure incontri con amici e familiari che in questo caso documenta con grande emozione.

Attivissima sui social con una community di circa 630mila follower, la cuneese anche ieri non ha potuto non regalare una piccola gioia ai fan.

“Bella giornata ricca di emozioni e di vento 😂😅 #notte”, recita l’ultimo post della conduttrice che così ha fatto sussultare in pochi istanti oltre 10mila persone. Vediamo il motivo di tanta e tale concitazione.

Elisa Isoardi capelli mossi dal vento e seduzione allo stato puro

Ieri Elisa ha trascorso la giornata con due amiche e colleghe presso il Cavalier Rome Hilton Hotel, splendida struttura a pochi passi da San Pietro che racchiude anche un suggestivo parco zoologico per gli ospiti che decidono di passare un pò di tempo lì e rilassarsi in un ambiente verde e incontaminato.

Non sappiamo il motivo di questo piccolo soggiorno con pranzo nella struttura, ma quel che è certo è che Elisa ha attirato su di sé l’attenzione di tutti i presenti.

Jeans a vita alta molto fascianti e camicetta di tutte e organza nera a maniche lunghe ma super trasparente, che negli scatti da lei pubblicati mostra una trasparenza incredibile sul seno, qui esposto senza vergogna sorretto appena dal reggiseno contenitivo.

Seduzione pura, creata ancora di più dai capelli scompigliati che le hanno donato freschezza e malizia, non solo un tocco di fanciullesca e divertimento. Migliaia i commenti arrivati a corredo del post in poche ore anche se secondo noi uno su tutti è il più bello in assoluto: “Anche il vento ti sta benissimo😍 buona serata Elisa 💚”.