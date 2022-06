Elisa Isoardi sta lasciando tutti i followers senza fiato con un’immagine da sballo: la conduttrice indossa un costume che non copre niente.

Elisa Isoardi è senza il minimo dubbio una delle conduttrici più apprezzate dagli italiani. L’ex modella, conosciuta dai più anche per la sua ex relazione con il leader della lega Matteo Salvini, ha guidato in questi anni show come ‘Unomattina verde’, ‘La prova del cuoco’ e ‘Linea Verde Estate’. La nativa di Cuneo è assente però da diverso tempo dalla tv: secondo alcune indiscrezioni sulle anticipazioni dei palinsesti Rai 2022/2023, è tutto pronto per il grande ritorno della splendida piemontese. Anche Alessia Marcuzzi farà il suo debutto in Rai dopo un lunghissimo sodalizio con Mediaset.

La Isoardi, in questi anni, ha conquistato i cuori degli italiani con la sua simpatia e con la sua bellezza impressionante. Elisa è super presente sui social network: su Instagram condivide tanti dettagli sulla sua vita privata, contenuti in cui spiega le ricette e soprattutto fotografie che lasciano senza fiato gli ammiratori. Nella giornata di oggi, la conduttrice ha raccolto consensi con un’immagine in costume da fantascienza.

Elisa Isoardi, il costume è pazzesco: décolleté in mostra

Elisa Isoardi, nel pomeriggio, ha notevolmente oltrepassato i limiti condividendo uno scatto in costume e piazzando il suo fantastico décolleté proprio in primissimo piano. Il focus è tutto sul davanzale: lo zoom, in questo caso, non serve. “Che bel vedere”: il commento di un utente riassume al meglio la straordinaria immagine. “Wow costume stupendo! Ti sta una meraviglia”, ha aggiunto un seguace.

La Isoardi ama interagire con il suo pubblico: non a caso ha rivolto una domanda ai followers attraverso la didascalia. “Attimi…voi che fate?” ha chiesto la conduttrice aggiungendo anche l’hashtag per indicare il giorno di oggi (#sabato). Il suo momento di relax, tuttavia, si è trasformato in uno spettacolo da bollino rosso: il suo fisico ha ancora una volta mandato in tilt il mondo dei social network.