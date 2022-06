Fabrizio Frizzi con LEI un vero momento topico della televisione italiana. Il filmato amarcord dice tutto: impossibile non guardarlo

Il nome di Fabrizio Frizzi è ricorrente in tv. Sono più di quattro anni che il celebre presentatore ci ha lasciato ma il suo ricordo è indelebile negli amici e nel pubblico a casa che lo ha seguito sempre con affetto. Sono tantissimi gli amici e colleghi che periodicamente lo ricordano sul piccolo schermo grazie ai video Amarcord e agli aneddoti, molti dei quali quasi mai raccontati e quindi del tutto inediti.

Fabrizio Frizzi davvero è stato l’amico di tutti, l’uomo dei sorrisi, degli abbracci e delle parole gentili. Insieme a lui lavorare è sempre stato bello e sincero e ricordare alcuni momenti suscita sempre tanta commozione e nostalgia.

Solo qualche giorno fa è toccato ad una grande donna della musica italiana ricordarlo. Per lei una sorpresa ed un andare indietro nel tempo che ha fatto sorridere tutti.

Fabrizio Frizzi con LEI: quella volta che… – Il VIDEO

Fabrizio Frizzi ha lavorato con tantissime belle donne della televisione e dello spettacolo in generale ma forse di lei in pochi si ricordano. Ci ha pensato Serena Bortone a riavvolgere il nastro ad “Oggi è un altro giorno” con un filmato molto molto simpatico.

TI POTREBBBE INTERESSARE ANCHE –> “Che meraviglia”: Arisa, tutina aderente e posa di schiena. Lato b spettacolare, fan in tilt – FOTO

Chi è la grande donna accanto a Frizzi? Romina Power che ospite della giornalista nel programma di Rai 1 ha rivissuto alcuni dei momenti più belli trascorsi proprio con il compianto presentatore. Spicca tra loro molta complicità, e infatti la cantante prima di vedere il filmato ha definito l’amico e collega un vero “simpaticone”.

“Ma cosa dite, io voglio saperlo” si lamenta Romina nel video “protestando” per il fatto che non è stata coinvolta. “Un’altra volta magari – dice Fabrizio – adesso cominciamo”. Ma Romina vuole sapere a tutti i costi e allora Frizzi si convince e le dice: “Se proprio insisti te lo dico in un orecchio”.

Così Fabrizio si avvicina all’orecchio dell’ex moglie di Al Bano, le sposta leggermente i capelli e le sussurra qualcosa. Appena terminato Romina esordisce: “Tutto qui? Allora io te la faccio semplicemente vedere”. Frizzi quasi imbarazzato risponde di no ed i due scoppiano a ridere.

TI POTREBBBE INTERESSARE ANCHE –> Raoul Bova e Rocio, cosa si cela dietro la loro ultima FOTO? La verità sconvolgente sulla coppia

Questo solo uno spezzone di tutte le avventure televisive che i due hanno vissuto insieme e che Romina ha rivisto con molto piacere. Impossibile anche per lei trattenere la commozione.