“Bombe a mano”, Federica Pellegrini “rapita” nella notte dalle amiche: addio al nubilato con il botto, il particolare non sfugge – FOTO

La campionessa di nuoto, prossima ormai alle nozze, è stata presa dalle sue compagne di squadra e portata a Formentera.

A fine agosto Federica Pellegrini si sposerà con il suo ex allenatore di nuoto Matteo Giunta ma prima di allora è pronta a divertirsi insieme alle sue amiche, anche loro nuotatrici, che l’hanno letteralmente rapita alle 1.45 di notte di due giorni fa per portarla a Formentera dove sta vivendo il suo addio al nubilato.

“Se vedete cose strane nei prossimi giorni, mi hanno hackerato il profilo”, sono le ultime cose che è riuscita a dire prima che le venisse sottratto il cellulare ormai 24 ore fa nella sua casa veronese dove vive.

Le prime foto dell’evento sono però già online sul suo profilo Instagram dove proprio le amiche stanno condividendo a loro piacere momenti di spasso lungo la spiaggia, tuffi in piscina e le uscite serali. Avete però notato un particolare più che bizzarro? Anzi due…

Federica Pellegrini, addio al nubilato bis: potrebbe essercene anche un terzo?

Dalle foto che possiamo vedere, le amiche della campionessa olimpica hanno organizzato tutto alla perfezione. Immancabile il velo bianco sempre calato in testa a Federica, ma non solo.

Come si può notare, tutti i look sono coordinati, hanno tutte le stesse t-shirt bianche o colorate a tema, ma anche i costumi sono i medesimi con scritte ironiche e l’immancabile “Bride to be“.

Un po’ di sano divertimento che però sta allo stesso tempo incuriosendo molto i fan della nuotatrice che nei commenti si stanno sbizzarrendo come non mai. Ironizzando non solo sulla bellezza disarmante della ragazze in bikini ma anche sulla poca abilità di Fede di reggere l’alcool (ieri l’abbiamo vista imitare Marylin Monroe dopo solo due birre).

Inoltre altra cosa su cui soffermarsi. Solo qualche mese fa Federica era stata in Puglia per qualche giorno a festeggiare il primo (così possiamo definirlo alla luce dei fatti) addio al nubilato. Questo è quindi il secondo della campionessa, e c’è da chiedersi, visto che le nozze sono previste per fine agosto, se ce ne sarà anche un terzo vista la recente imboscata della amiche.