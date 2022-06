Lo scoop delle ultime ore riguarda indubbiamente le nozze di Guenda Goria: l’ospite inattesa fa capolino generando lo stupore dei presenti.

Dopo essere approdata a suon di applausi negli studi Mediaset di “Pomeriggio Cinque” nella giornata di ieri, venerdì 10 giugno, la trentatreenne romana Guenda Goria ha confessato un retroscena esilarante. Il quale ha immediatamente spostato l’attenzione dei telespettatori del programma quanto della stessa padrona di casa, Barbara D’Urso.

Accolta nella trasmissione mai così entusiasta e come sempre “col cuore“, Guenda ha sfoggiato per l’occasione un meraviglioso abito dalla caleidoscopica texture floreale. La primogenita della conduttrice ed ex gieffina Maria Teresa Ruta e del giornalista, anch’esso di recente approdato come concorrente al “GF VIP”, Amedeo Goria, ha infine voluto raccontare nei minimi dettagli i preparativi per le sempre più vicine nozze con il suo innamorato, Mirko Gancitano.

Guenda Goria grande tumulto: alle nozze arriva l’ospite inattesa, la reazione

Guenda è legata sentimentalmente al noto videomaker ed ex concorrente de “La Pupa E Il Secchione Show” ormai da più di un anno. I due, dopo aver coronato il loro primo incontro a Sharm El Sheikh, hanno scelto di rendere ufficiale la data del loro matrimonio.

Le nozze si terranno con molta probabilità a cavallo tra il mese di settembre e ottobre 2022, ha confessato Guenda. Il nato sotto il segno della Vergine, originario di Mazzara Del Vallo, ha soltanto quattro anni in meno dell’attrice dalla bionda chioma. Ma avrebbe dimostrato di essere davvero innamorato di Guenda.

La “sconvolgente” notizia che ha però sorpreso i fan della coppia avrebbe infine riguardato l’identità dell’ospite d’onore che presiederà alla cerimonia nel ruolo di testimone dello sposo.

Dal momento che il migliore amico del videomaker è Alex Belli, e tale rapporto ha incredibilmente favorito un reale sodalizio tra Guenda e Delia Duran, la scelta sarebbe infine ricaduta proprio sull’attrice e modella di origini venezuelane.

Indubbiamente “un tumulto di emozioni” del tutto inatteso quello che ha seguito la rivelazione nello studio di “Pomeriggio 5”.