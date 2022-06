Accertato il valore di ben 40mila euro per una moneta delle Lire. Esistono ancora molti esemplari identici. Ecco da cosa si può riconoscere.

Ai numerosi esemplari delle antiche monete in Lire, attualmente considerati come i più rari e per tal ragione maggiormente richiesti dagli appassionati, se n’è aggiunto soltanto in queste ore un ulteriore. Questa moneta avrebbe sin da subito attirato l’attenzione del collezionismo numismatico in virtù del suo colossale valore in euro.

Molto spesso è sufficiente una semplice moneta, sbadatamente dimenticata per anni e anni in un cassetto, a rappresentare un vera fortuna per coloro che saranno destinati a ritrovarla. Ad accrescere esponenzialmente la speranza dei vari collezionisti italiani, ossia di imbattersi prima o poi nel raro esemplare, è stata infatti la sua più recente e inattesa valutazione. Scopriamo ora come riconoscerla.

Lire, occhio alla moneta da 40mila euro: come riconoscerla

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Guarda bene nel cassetto: trovato questa moneta in lire? Vale una fortuna pazzesca

Al momento, grazie a un documento ritrovato recentemente e di appartenenza all’epoca in cui la moneta è stata coniata dalla Zecca di Roma, risulterebbero almeno 114 esemplari ancora in circolazione.

Si tratta, in questo caso, della 5 Lire del Regno D’Italia, più precisamente datata al 1901.

Tra i principali dettagli che renderebbero tali monete uniche nel loro genere, oltre all’estremo valore simbolico già riconosciuto al tempo dallo stesso Re D’Italia Vittorio Emanuele III, ivi rappresentato in uno dei suoi lati, ci sarebbe in primis quello di uno spessore ridotto, per 37 millimetri del suo diametro. Nel lato opposto della moneta risulta visibile, invece, l’Aquila Sabauda.

Il peso totale della moneta risulta essere di soli 25 grammi, per testarlo basterà pesarla su un apposita bilancia. Magari richiedendo per il passaggio l’aiuto di un esperto che possa darvi anche qualche utile consiglio a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sono travolto” Gratta e Vinci, incredibile vittoria: la nuova opportunità cambia tutto

Una sola di queste monete, realizzata in argento 900, sarebbe stata valutata dagli esperti del settore ben 40mila euro. Dopo esservi assicurati che le scritte su di essa siano leggibili e che le caratteristiche precedentemente elencate corrispondano, potrete scegliere se aggiudicarvi la vostra ricompensa.