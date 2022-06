Michelle Hunziker, la testimonianza su di lei parla chiaro. Quello che ha fatto nessuno lo avrebbe mai detto: le parole che fanno male

Michelle Hunziker e la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi hanno riempito pagine e pagine di gossip, online e cartacee. Nonostante siano passati un po’ di mesi da quando i due hanno reso pubblica la rottura, i rumors e le indiscrezioni su quello che è stato non si placano.

Oggi lei pare aver ricucito la ferita, ricominciando da campo, ancora una volta. Dice a tutti di essere single, anche agli amici più cari, ma più e più volte è stata vista con colui che pare essere il suo fidanzato. Si tratta di Giovanni Angiolini, ex concorrente del “Grande Fratello” che di professione fa il chirurgo.

I due sono sempre più uniti e sembrano innamoratissimi. Insomma Michelle ha fatto presto a dimenticare Tomaso. Proprio su questo è venuto fuori un retroscena molto particolare. Sembra assurdo ma i testimoni hanno raccontato tutto.

Michelle Hunziker a 5 giorni dalla separazione, ecco dov’era

Cosa faceva Michelle Hunziker solo 5 giorni dopo aver rotto definitivamente e pubblicamente con Tomaso Trussardi? Era già in compagnia del suo nuovo fidanzato, Giovanni Angiolini. A dirlo è un super testimone che ha rivelato di averli visti insieme in Sardegna.

TI POTREBBBE INTERESSARE ANCHE –> Silvia Toffanin a 17 anni, ve la ricordate? La FOTO della sua prima apparizione in tv

Si tratta di un ristoratore di Alghero che ha raccontato al settimanale Oggi di aver visto con i suoi occhi e incontrato la Hunziker. Era il 23 gennaio verso l’ora di pranzo e la conduttrice, secondo la rivelazione del ristoratore, era insieme a Giovanni Angiolini.

Non erano soli ma insieme ad altra gente, tra cui il fratello di lui e la manager della presentatrice. La Hunziker ha “giustificato” la sua presenza in Sardegna per un impegno privato: valutare l’acquisto di un appartamento. Per l’uomo questa versione ovviamente non conrrisponde alla verità.

TI POTREBBBE INTERESSARE ANCHE –> Fabrizio Frizzi insieme a LEI, prima la parola all’orecchio e poi: “Te la faccio vedere”

Proprio lui ha scattato, infatti, una foto con la Hunziker che gli ha chiesto di pubblicarla sui social almeno dopo una settimana. Un modo per non far sapere a tutti che lei fosse in quei giorni in Sardegna? Il dubbio rimane.