Rocio Morales si lascia andare a una dichiarazione improvvisa e di grande dolcezza sui social, l’annuncio dell’attrice

Nata in Spagna, ma con il cuore ormai legato indissolubilmente all’Italia. Rocio Morales è una presenza fissa ormai del nostro mondo dello spettacolo e non solo, continuando a lasciare senza fiato per classe ed eleganza senza pari.

Dopo gli inizi come ballerina nel suo paese, il via a una carriera fortunata come modella, che l’ha resa volto celebre per marchi prestigiosi e importanti campagne pubblicitarie. E una presenza sempre più assidua come attrice in diverse pellicole di successo dell’ultimo decennio. La fama definitiva, in Italia, è arrivata nel 2015, quando ha presentato insieme a Carlo Conti, Arisa ed Emma il Festival di Sanremo.

Un volto sempre più amato dal pubblico e non solo. Dal 2011, l’attrice è la compagna di Raoul Bova e i due compongono una delle coppie di maggior successo dello showbusiness nostrano. La dolcezza di Rocio ha conquistato il cuore di Raoul e quello di tantissimi ammiratori. Non per caso, su Instagram vanta quasi 600 mila followers.

A loro, Rocio si rivolge per un messaggio dal significato davvero intenso e speciale all’interno delle sue stories, aprendo il suo cuore e mostrando grande gioia.

Rocio Morales, il ringraziamento a tutti gli amici e a tutti i fan: ecco il motivo

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Come potrei?” Caterina Balivo finisce qui: l’annuncio è da brividi – FOTO

La giornata di ieri è stata infatti quella del suo 34esimo compleanno. Una ricorrenza celebrata dai tanti fan che le hanno inviato messaggi di auguri, e da amici e colleghi che a ripetizione l’hanno taggata nelle loro stories con scatti e dediche molto sentite.

A tutti loro, va il ringraziamento di Rocio, che invia un messaggio in cui apre il suo cuore: “Non so bene da dove cominciare…Mi esplode il cuore d’amore! Grazie per tutte le vostre dimostrazioni d’affetto, mi sento immensamente grata e fortunata. Ho passato un compleanno indimenticabile!“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Da togliere il fiato”: Vanessa Incontrada in spiaggia, bikini e tripudio di lentiggini. Visione clamorosa – FOTO

La bontà d’animo e la semplicità di Rocio emergono anche da questo suo ultimo messaggio. Un mix che insieme al suo fascino la rende davvero irresistibile e una delle attrici più amate di questi anni nel nostro paese.