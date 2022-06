Romina Power ha occhi solo per lui, dopo anni la verità sul tradimento di Al Bano. Lo conosciamo tutti

La cantante è uscita allo scoperto e ha ammesso di aver tradito l’ex marito con un altro uomo, un premio Oscar conosciuto in tutto il mondo.

La conosciamo tutti come la compagnia di Al Bano Carrisi, attrice e cantante, ma non dimentichiamo che Romina Power è anche figlia d’arte degli attori hollywoodiani Tyrone Power (morto prematuramente nel 1958) e Linda Christian.

Una settimana fa la Power è stata ospite del programma condotto dalla Bortone “Oggi è un altro giorno” in cui si è lasciata andare e ha raccontato moltissimi aneddoti legati alla sua vita coniugale con il cantante pugliese, il “Festival di Sanremo” e anche qualche piccolo “tradimento” quando era ancora molto giovane e acerba.

Ha svelato che fin da adolescente l’idolo che accompagnava i suoi sogni era l’attore Sean Connery di cui ammirava la bellezza smisurata e le doti artistiche incontrastate. I due, molti anni dopo, quando lei era già sposata, hanno avuto modo di incontrarsi dal vivo…

Romina Power prende un due di picche, è successo l’impensabile

Non molti anni dopo le sue nozze con Al Bano, è stata invitata in Spagna per presenziare ad un evento privato in cui era presente anche l’idolo della sua adolescenza.

La cantante non ha aspettato un attimo a farsi avanti e poter parlare con lui, questo però non ha speso molte parole, forse bloccato da impegni già prestabiliti, anche se ha trovato il tempo di chiederle come stesse la madre.

Romina non aveva capito il motivo dell’interesse dell’attore verso Linda. Solo molti anni dopo le venne spiegato che i due, in gioventù, avevano avuto un flirt durante la registrazione di una pellicola.

Un vero trauma per lei che si era vista sottrarre dalla mamma la speranza di poter “cadere”, almeno metaforicamente, tra le braccia di un divo senza tempo e che forse, da quel momento, non le è più davvero sembrato così irraggiungibile.