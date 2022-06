Silvia Toffanin, l’avete mai vista a 17 anni? Ecco com’era Lady Berlusconi quando era giovanissima, appena approdata sul piccolo schermo

Oggi basta dire il suo nome per associarla al programma di punta che conduce con successo ormai da tantissimi anni e al suo compagno famosissimo, figlio di uno degli uomini più in vista del Bel Paese. Parliamo ovviamente di Silvia Toffanin, la regina del sabato pomeriggio in tv alla guida dell’amatissimo “Verissimo”.

La Toffanin è da anni anche al fianco di Pier Silvio Berlusconi, figlio del Cavaliere e amministratore delegato di Mediaset. I due hanno costruito una bellissima famiglia ma non sono sposati. Sono molto riservati e cercano di vivere la loro vita quando più lontano possibile dai riflettori.

Non usano i social ed evitano eventi mondani se non in occasioni speciali. Tutti vorrebbero vedere e sapere di più di loro. Ma voi avete mai visto Silvia Toffanin a 17 anni? Vi mostriamo la sua prima apparizione in tv.

Silvia Toffanin a 17 anni, la FOTO che racconta il suo esordio in tv

Parlare oggi di Silvia Toffanin, l’abbiamo detto, equivale a parlare di “Verissimo”. Il programma porta ormai il suo volto e la sua firma, fatta di eleganza, sorriso, dolcezza e mai un momento di invadenza, da tantissimi anni ormai.

Ma Silvia ha partecipato a molte altre trasmissioni prima di arrivare al timone del sabato pomeriggio Mediaset. In molti, forse non i più giovani, la ricorderanno a “Passaparola” nelle vesti di letterina affianco al mitico Gerry Scotti.

Fu quello il suo primissimo ingaggio sul piccolo schermo accanto ad un’altrettanta giovane Ilary Blasi. Le due sono amiche e colleghe da allora con un rapporto fantastico. Ma sapete che non è stata questa la prima apparizione della Toffanin in tv?

Lady Berlusconi, infatti, si è vista per la prima volta in tv nel 1997 quando aveva solo 17 anni. partecipò a Miss Italia ed il suo viso angelico ed il fisico longilineo non passarono inosservati. Silvia infatti arrivò in finale anche se non vinse.

È proprio in questa occasione che si ha il suo primo frame televisivo. La Toffanin non aveva ancora compiuto 18 anni e portava sul petto il numero 93.