Bianca Guaccero ha fatto impazzire il popolo del web mostrandosi stupenda: tra lo sguardo e le labbra, i fan non sono dove guardare. Boom di like e commenti.

Fascino a non finire e bellezza incredibile. Bianca Guaccero torna a stupire il pubblico conquistandolo anno dopo anno con il suo fisico da urlo e i suoi lineamenti angelici.

Tra le conduttrici più amate, 41 anni di Bitonio, conosciuta per la sua partecipazione a format di successo del calibro di “Detto Fatto”, ha anche debuttato sugli schermi come attrice.

Accanto ai successi televisivi e cinematografici, ha conquistato un grande seguito sui social in particolare su Instagram in cui racconta la sua vita scandita tra set, shooting e attimi spensierati. Non mancano scatti dedicata alla figlia Alice, nata nel 2004, dalla storia con il regista Dario Acocella, con cui le cose si sono concluse nel 2007. A oggi single, si mostra sempre molto sorridente e piene di energie.

L’ultimo post apparso sul suo feed da sogno lo ha confermato, mostrandola radiosa come non mai e lasciando tutti senza fiato: la sua è bellezza incredibile, tanto che per lei il tempo sembra essersi fermato.

Bianca Guaccero irresistibile, lo sguardo riscalda i fan

