Vanessa Incontrada nella bufera per la sua forma fisica: la nuova polemica

Vanessa Incontrada di nuovo nella polemica per la sua forma fisica: dopo la FOTO in copertina, lei reagisce con una foto che scatena la bufera

Vanessa Incontrada è una delle conduttrici, showgirl e attrici più amate della televisione italiana e dello spettacolo. Il suo esordio è avvenuto quando era davvero molto giovane e oggi che si ritrova ad aver superato la soglia dei 40 anni, sono cambiate molte cose ed è cambiata anche lei. Infatti, negli ultimi anni, si è ritrovata a mettere su peso e ha dato un messaggio a tantissime ragazze che ad oggi inseguono la perfezione come ha fatto lei da giovane.

Vanessa, negli ultimi giorni, è finita sulla copertina del settimanale Nuovo ed è scoppiata una polemica contro il settimanale. Lo scatto non rende affatto onore alla bellezza della Incontrada, sia per il modo in cui è venuta nella foto e sia per la sua forma fisica. I commenti “come si è ridotta” sotto quella copertina, infatti, non si sono per niente sprecati.

Vanessa Incontrada: di nuovo nella bufera per la sua forma fisica

Vanessa ha risposto a tono a quella foto uscita in copertina, pubblicandone una sul suo profilo in cui è intenta a fare jogging. Può essere anche una semplice coincidenza, ma in ogni caso è scoppiata una polemica anche nei confronti dell’attrice che, secondo alcuni, non avrebbe dovuto cercare di porre rimedio, piuttosto ignorare perché non c’è niente di male nell’avere qualche chilo in più.

In ogni caso, tantissime persone l’hanno difesa a spada tratta, dicendo che è bellissima e che nessuno deve permettersi di criticarla per quella foto. E che, anche se si fosse sentita in dovere di pubblicare quella foto in cui fa jogging, è comprensibile perché non è facile restare indifferenti alla cattiveria della gente.

