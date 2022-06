Il racconto della sua relazione più stabile arriva in diretta da Alberto Matano nel suo giorno più bello. Finalmente parla del suo lui.

È ufficialmente l’inizio di un nuovo capitolo nella vita del conduttore di origini calabresi, Alberto Matano. Dopo i festeggiamenti tenutesi nella giornata di ieri, e poi protrattisi fino a tarda serata in compagnia di Andrea Delogu, Ema Stokholma, Raoul Bova, Claudio Santamaria e il contagioso entusiasmo dell’inconfondibile amica e collega Mara Venier, molti dettagli sul suo excursus amoroso hanno inevitabilmente fatto la loro comparsa.

L’amato protagonista de “La Vita In Diretta”, a poche ore dall’aver trascorso un pomeriggio da sogno, in una meravigliosa location en plein air alle porte della Capitale, ha finalmente rivelato dopo tanta attesa le premesse che hanno caratterizzato l‘inizio della sua storia d’amore. E di come, da quel momento in poi, la sua vita non sarebbe stata più la stessa.

Alberto Matano finalmente vuota il sacco sull’uomo che ama: “da quando è arrivato…”

Nonostante si sappia davvero poco sul neo-sposo del carismatico nato sotto il segno della Vergine, il conduttore ha voluto esporsi in una confessione che avrebbero reso il tutto più chiaro agli occhi dei suoi fan quanto dei telespettatori finora più curiosi.

A seguito del suo incontro con il riservato avvocato, classe 1967, Riccardo Mannino nulla per lo showman sarebbe stato più lo stesso. “Da quanto è arrivato“, ha raccontato lui stesso, ancora preda alle travolgenti emozioni del lieto evento, “tutto nella mia vita si è stabilizzato“.

Nonostante le prime difficoltà, nel comprendere se stesso fino in fondo e i suoi rispettivi desideri, il conduttore ha poi spiegato come un giorno ha voluto confrontarsi con una sua cara amica psicoterapeuta.

Durante l’amichevole scambio Matano avrebbe assistito ad un approfondita spiegazione dell’amica sul continuum psicosessuale e sul fatto che questo sia “un punto dove ciascuno di noi si può trovare“, ma che al contempo: “non è mai uguale a quello di un altro“.

A quel punto, però, ha concluso orgogliosamente Matano: “è arrivo Riccardo“, e le sue domande hanno trovato da sé una risposta. Il conduttore ha pertanto voluto sottolineare di come la sua attuale stabilità sia rappresentata da “una persona” e non da “un’identità“.