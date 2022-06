Harry e Meghan sono finiti nel mirino a seguito di una vicenda spiacevole: la stoccata della Regina Elisabetta ha gettato i Duchi nello sconforto. Umiliazione senza precedenti.

Quando c’è lo zampino di Harry e Meghan i colpi di scena sono all’ordine del giorno. I Duchi di Sussex nelle ultime settimane hanno stupito tutti: sembra abbiamo invertito la rotta nella faida con i parenti, tanto da volare a Londra per prendere parte a Giubileo di Platino (per festeggiare i 70 anni di trono della Sovrana).

Se per molti sarebbero stati lori i protagonisti dell’evento, in realtà non è stato così: la coppia – con tanto di figli al seguito – è rimasta nell’ombra, mostrandosi sotto tono.

Niente uscita dal balcone di Buckingham Palace per i Duchi (privilegio riconosciuto solo a chi ha titoli reali e loro li hanno persi con la Megxit) apparsi all’angolo. Quello che ha destato più attenzione è stato il look dell’ex attrice, molto simile a quello sfoggiato da Kate Middleton durante la funzione tenutasi nella Cattedra di S.Paul.

Conclusa la cerimonia la famiglia di Harry sarebbe partita addirittura prima del corteo di chiusura dei festeggiamenti dimostrando come la loro partecipazione sia sta spenta: proprio in merito a questa emerse un retroscena clamoroso.

Harry e Meghan umiliati: tutta colpa della Regina

Non se ne parla. Questa la risposta della Regina Elisabetta a seguito di un quesito di Harry e Meghan durante la loro recente permanenza a Londra. Un’umiliazione sulla bocca di tutti con cui la Sovrana si è sottratta a una loro richiesta in cui è protagonista la loro secondogenita Lilibet Diana.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Ilary Blasi e Francesco Totti, altro che crisi! Famiglia in crescita: la notizia che ha sconvolto il web

La bimba, nata lo scorso luglio 2021, con la partecipazione al Giubileo di Platino per la prima volta ha conosciuto la Royal Family al completo: per l’importante occasione è stato condiviso uno scatto sui social della figlia di Harry mostrando la grande somiglianza con lui. Vista la sua presenza a Londra, i genitori ne hanno approfittato chiedendo alla nonna il favore di posare con la loro figlia, richiesta tuttavia respinta gettandoli nello sconforto e umiliandoli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Aurora Ramazzotti, ultim’ora scioccante: spuntano gli indizi social

I due sono ritornati nella loro dimora in America, senza foto della Regina e di Lilibet e senza grandi ricordi vissuti all’evento, se non l’amaro in bocca per il loro ruolo sempre più ridotto nella Royal Family.