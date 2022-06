Lidl non sbaglia mai: “E’ solo per…”. Supermercati presi d’assalto: costa poco e piace a tutti

Lidl non sbaglia mai, la nota catena di supermercati ha fatto di nuovo centro. Sono tutti pazzi per loro e costano pochissimo.

E’ incredibile come Lidl, la nota catena di supermercati di origini tedesche, non sbagli mai un colpo. Ci siamo accorti di un’offerta speciale e sbirciando sui social abbiamo capito che sta andando a ruba.

Non c’è trucco e non c’è inganno, è Lidl a dominare il mercato internazionale nella grande distribuzione alimentare. L’azienda nata in Germania diversi anni fa, si è diffusa in tutto il mondo in pochissimo tempo ed oggi conta all’attivo più di 13.000 punti vendita e 7.000 dipendenti, pronti ad accogliere ogni giorno milioni di clienti che scelgono la qualità e la convenienza di Lidl.

Vanno a ruba, le due creme sono in super offerta

I supermercati Lidl sono presi d’assalto, finalmente sono in offerta per tutto il mese di giugno, le due creme della prestigiosa marca Cien, possono essere acquistate ad un prezzo di 2.39 euro al posto di 2,99 euro, lo sconto del -20% piace proprio a tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Delirio nei supermercati Conad, tutti vogliono acquistarli: “sono una droga”. Puoi averli a meno di 2€!

Sul sito ufficiale Lidl, nella sezione Ribassi del mese, ecco che compaiono in offerta le tanto amate creme Cien. Per tutto l’anno, ogni 30 giorni, più di 50 prodotti venduti da Lidl sono super scontati. Le creme in questione fanno parte di una linea molto amata dai clienti, stiamo parlando della crema viso giorno rifrescante e della crema viso giorno nutriente.

Entrambe riescono a dare un’idratazione per 24 h, la prima (rinfrescante) è a base di acido ialuronico ed alghe marine, adatta alle pelli miste, mentre la seconda (nutriente) è a base di acido ialuronico e oli alle mandorle, adatta alle pelli sensibili. Ogni flacone è da 50 ml, perfetto da portare sempre in borsa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Aria condizionata in auto: quando rischi la multa

Sul web i clienti sono davvero scatenati, tutti vogliono le due creme del momento ed i commenti sono alquanto positivi: “Uso queste creme da anni, mi trovo benissimo”, “La crema per pelli miste ha anche la protezione solare, ve la consiglio”. Ancora una volta, Lidl stupisce tutti.