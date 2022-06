“Vedi? Non ti ama”. Michelle Hunziker, il racconto doloroso dell’esperienza più traumatica della sua vita

Michelle Hunziker. La popolarissima conduttrice elvetica è l’emblema della felicità. Eppure il suo percorso di vita è stato segnato da un evento pericoloso che, fortunatamente, è riuscita a superare

Una delle regine indiscusse della televisione nostrana è decisamente Michelle Hunziker. Che sia dotata di una bellezza ammaliante è un fatto che balza senza dubbio all’occhio ma ciò che le ha fatto conquistare il favore del pubblico italiano è la sua spiccata allegria insieme al carisma esplosivo.

Michelle Hunziker (Instagram)

Durante l’ultima stagione televisiva è stata sempre premiata in termini di ascolti, riuscendo a scalare la vetta dei dati auditel. In particolare, il one woman show “Michelle Impossible”, trasmesso su Canale 5 lo scorso febbraio, ha segnato una celebrazione condivisa della sua carriera e della sua vita personale. Sono intervenuti ospiti di prestigio tra i quali l’ex marito Eros Ramazzotti (con il quale non appariva pubblicamente da oltre 20 anni) e la figlia che la coppia ha avuto 25 anni fa, Aurora.

Michelle Hunziker, il coraggio di dire la verità: cosa ha significato fare parte di una setta

In quanto personaggio pubblico, la vita privata di Michelle Hunziker è sempre sotto i riflettori e attira la curiosità di molti.

Per questo motivo, all’inizio del 2022, ha voluto giocare d’anticipo e tagliare personalmente la possibilità di speculare sulla fine della sua unione con il suo secondo marito, l’imprenditore Tomaso Trussardi. Infatti, hanno rilasciato una dichiarazione all’ANSA comunicando l’interruzione del loro percorso di vita insieme pur rimanendo uniti nel comune intento di crescere con serenità le figliolette Sole e Celeste.

Michelle Hunziker non ha mai nascosto un altro evento traumatico del suo passato, che l’ha segnata gravemente ma che è riuscita a mettere alle spalle: aver fatto parte di una setta. Oggi ne parla liberamente, quasi come un monito, un avvertimento per le altre persone.

Tempo fa ne ha discusso approfonditamente con Silvia Toffanin durante il talk show pomeridiano “Verissimo”. “Sono entrata senza neanche accorgermene, cominciando con delle sedute di pranoterapia per risolvere un problema di alopecia” – ha raccontato la presentatrice svizzera.

La manipolazione è arrivata piano piano, ad opera di una donna di nome Clelia. “Attraverso un ricatto morale, lei cominciò ad allontanarmi e castigarmi” – ha continuato la Hunziker. “Mi dicevano che la fortuna della mia carriera dipendeva dal mio percorso di redenzione con loro, non dal mio talento”.

É iniziata, inoltre, una pratica di isolamento dai suoi cari e dalla sua famiglia. Tutti i messaggi venivano filtrati e ogni contatto era ostacolato. In particolare, per Michelle è stato traumatico l’allontanamento dalla madre: “Mi chiedevo dove fosse. Mi dicevano: ‘Vedi? Non ti ama’. In realtà erano loro che non ci permettevano di avere contatti”.

L’incubo è durato 5 anni, dal 2001 al 2006: “Quando ho rivisto mia madre e l’ho riabbracciata è stata un’emozione che non dimenticherò mai”.