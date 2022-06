Nunzia De Girolamo, look aggressive da matrimonio, canotta in pizzo che stende: spettacolo – FOTO

L’ex onorevole di ”Forza Italia” ha acceso le fantasie di tutti i suoi followers con una Instagram Stories da far girar la testa.

Nunzia De Girolamo si è aggiudicata un posto di rilievo nel mondo dello spettacolo dopo aver messo da parte la sua carriera politica, come deputata.

E’ diventata una vera e propria protagonista del piccolo schermo grazie alla sua esperienza come conduttrice che l’ha resa un’esperta del mestiere.

Con ”Ciao Maschio” ha appassionato il pubblico della seconda serata della Rai. Si tratta di una trasmissione alla sua seconda stagione dove i protagonisti di ogni puntata sono uomini del mondo della tv o della politica che si svelano come non hanno mai fatto prima.

Non solo, la De Girolamo è anche diventata un’opinionista della tv, ospite fissa in studio nel corso di programmi quali ”La vita in diretta” per commentare fatti di attualità insieme al conduttore Alberto Matano e gli altri suoi colleghi in studio.

“Scena da matrimonio”, la bellezza è tangibile

In questo ultima Instagram Story, Nunzia De Girolamo regala ai suoi fans un’anticipazione del look che indossa al matrimonio, al quale è stata invitata.

Un corpetto nero in pizzo scollatissimo che lascia davvero poco spazio all’immaginazione e mette in risalto un decollete come non si era mai visto prima.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Alberto Matano finalmente svuota il sacco sull’uomo che ama: “da quando è arrivato…”. La rivelazione che nessuno si sarebbe aspettato

La sua bellezza e sensualità scatenano le fantasie degli utenti. Nel corso di questo video si trova in macchina mentre si sta dirigendo alla location dove si terrà l’evento e domanda ai suoi followers: “A quale matrimonio stiamo andando?”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> “Beccati in camera di Chanel”, a casa di Ilary e Francesco succede il finimondo: i dettagli clamorosi di quello che è accaduto in casa Totti

Dopo qualche altra IG Stories svela ai suoi fans che si era recata al matrimonio del suo amico Matano ma aveva caricato con un po’ di ritardo i contenuti sul suo profilo Instagram.