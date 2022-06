“La mia italiana preferita” Sabrina Salerno, le FOTO in barca riaffiorano le più remote fantasie.

Non c’è nulla da fare, Sabrina Salerno continua con la sua bellezza ad ammaliare tutti, non risparmia proprio nessuno. Ogni sua foto accende le pulsioni piu’ nascoste, lì dove la razionalità si trova in difficoltà davanti a questa esplosione di femminilità. Ieri come oggi, la Salerno non sbaglia mai un colpo.

Seguitissima sui social dove ama condividere momenti della sua vita quotidiana dove appare sempre impeccabile, anche negli scatti casalinghi: la sua semplicità è graffiante ed audace. Nelle sue ultime foto lascia ben poco all’immaginazione, i commenti provengono da ogni parte del mondo.

Sabrina Salerno, in barca fa sognare: mai vista così

