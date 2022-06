Un Posto al Sole, scoppierà il putiferio contro due personaggi della soap opera napoletana: i protagonisti? Incredibilmente, saranno Michele e Riccardo Crovi

Rossella Graziani sta vivendo un momento davvero molto critico in questo periodo, ad Un Posto al Sole. Tutto è cominciato quando a settembre ha cominciato la specializzazione in medicina al San Filippo di Napoli, ma purtroppo non è finita qui. In questa occasione ha conosciuto il suo superiore, Riccardo Crovi, di cui si è perdutamente innamorata.

Rossella nel giro di pochi mesi ha cominciato una storia con lui, ma ha anche scoperto che era sposato e infine è stata tradita quando lui ha deciso di dare un’ultima possibilità alla moglie Virginia, regalandole una notte di passione. Rossella a questo punto si è sentita malissimo e ferita dalla persona che, oramai, amava più di ogni altra cosa al mondo.

Un Posto al Sole: Riccardo e Michele, è guerra aperta

Rossella purtroppo sta facendo davvero fatica a far conciliare il lavoro con la fine della sua relazione d’amore, e intanto proprio ora che vorrebbe riavvicinarsi al dottore e provare a capire le ragioni dietro al suo tradimento, sembrano non esserci più speranze.

Infatti lui comincerà a comportarsi in modo strano con lei, trattandola come una semplice specializzanda e non come la donna con cui, fino a poche settimane fa, stava condividendo la sua vita.

E, come se questo non bastasse, Riccardo adotterà un atteggiamento davvero ostile nei confronti di Rossella, facendola stare ancora più male. A questo punto il padre di Rossella, che fino a questo momento aveva provato minimamente a capire Riccardo, inizierà a nutrire una forte antipatia nei confronti dell’ex compagno di sua figlia.

Riccardo alla fine riuscirà a guadagnarsi di nuovo la fiducia di Michele, o non serve perché tanto oramai tra lui e Rossella è finita per sempre? Lo scopriremo nelle prossime puntate che andranno in onda su Rai Tre.