“Bravo!”, e ancora: “Parole Sante!” Lo spietato intervento di Francesco Facchinetti su Vanessa Incontrada non passa inosservato e diventa virale.

Nessuna pietà per chi non la dovesse pensare in questo modo. Sembra essere questo il pensiero che si evince senza sforzo dallo sguardo fermo dell’artista canoro. Il Dj che nei primissimi anni 2000 riuscì ad animare intere stagioni estive con “La Canzone Del Capitano”. Oggi però, Francesco Facchinetti, mette da parte il suo lato umoristico per intervenire su Vanessa Incontrada.

Il cantante milanese e l’attrice di origini spagnole si conoscono dai tempi d’oro di “Festivalbar“. Quando il nato sotto il segno del Toro primeggiava nelle classifiche con il suo coinvolgente tormentone l’attuale protagonista di “Fosca Innocenti“, ora in vista della seconda stagione della serie televisiva, era la beniamina del programma interamente dedicato a musica e leggerezza. Le dinamiche da allora sarebbero cambiati drasticamente, così come il parere del pubblico italiano. A tal proposito, dunque, l’incisiva reazione del quarantaduenne non è riuscita a passare inosservata.

Vanessa Incontrada, interviene Facchinetti: “Siete messi male e…” VIDEO

L’artista è intervenuto in queste ore sul suo gettonato profilo di Tik Tok per diramare un sentito appello sulle critiche di massa rivolte all’amica e collega. Facchinetti ha tentato questa volta in tutto e per tutto di dare il suo scarno parere sulla questione, parlando senza l’utilizzo di alcun filtro.

Inizialmente il cantante ha passato in rassegna gli avvenimenti. “Mi sono messo a leggere i commenti“, ammette basito Facchinetti dopo che Vanessa ha pubblicato una foto “che la ritrae mentre corre” sul suo profilo Instagram.

“C’è chi la critica“, continua l’artista: “perché si è messa a correre“, chi lo fa perché “dice che doveva mettersi a correre” già da tempo, e chi perché “adesso è troppo magra“.

“Come siete messi male“, ammette lo showman poi con amarezza ribadendo più volte il concetto e mostrandosi deluso in diretta sui social dal parere degli utenti.

È stata “veramente la follia“, conclude Facchinetti. “Io spero che possiate capire prima possibile che la regola del ‘ fatti i ca**i tuoi che campi cent’anni’ è una delle regole migliori che possano esistere al mondo“.