Claudia Napolitano: “Mi aiutate a scegliere il vestito?” 4 opzioni da perdere la testa VIDEO

La bella del gruppo comico napoletano, i ”The Jackal”, sfoggia sui social il suo fisico da urlo per porre agli utenti un quesito allettante…

Claudia Napolitano sta letteralmente infuocando Instagram con le sue foto e video da capogiro che pubblica tramite il suo seguitissimo profilo.

La bella napoletana, è giovanissima, classe 1999, e nasce proprio nel capoluogo campano. Muove i primi passi nel mondo del ballo per poi tuffarsi nel suo grande amore che è la recitazione poiché insofferente dalle regole rigide che imponeva la danza.

Entra a far parte dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, appare in un episodio della fiction di Rai Uno ”Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci e poi interpreta Milena nel film ”Magari resto”, con la regia di Mario Parruccini, del 2020.

Il VIDEO che accende il web: strepitosa!

”Un’altra luce” di Livio Cori e Nino D’Angelo, brano presentato al Festival di Sanremo nel 2019 vede come protagonista del videoclip proprio Claudia Napolitano ma sono anche Ciro e Fabio dei ”The Jackal” a fare un cameo. Quell’incontro è stato fatidico per la bella napoletana che è entrata a far parte del gruppo comico.

Sui social sta spopolando e vanta la bellezza di 152K di followers.

In queste ultime Instagram Stories, sfoggia quattro vestiti e chiede consiglio ai suoi seguaci per decidere quale indossare.

Inutile dire che il suo fisico fa da protagonista del video ed è impossibile non rimanere ammaliati dal suo fascino. Tutte le forme al posto giusto sorprendono l’occhio vigile dei fans che non si perdono neanche un movimento della splendida Claudia.

Molti utenti si domandano se Claudia Napolitano sia single o fidanzata. Non è dato avere informazioni riguardo la sua vita privata dato che risulta essere molto riservata, ci si chiede se vuole nasconderlo al pubblico oppure davvero in questo momento non ha un uomo al suo fianco.